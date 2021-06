Noch immer verzaubert Harry Potter Groß und Klein in aller Welt. In New York gibt es jetzt eine neue Pilgerstätte für alle Fans.

Fan-Shop Großer Harry-Potter-Laden in New York eröffnet

New York. Butterbier, Zauberstäbe und natürlich Bücher: In New York hat ein großer Laden mit Produkten aus der Welt von Zauberschüler Harry Potter eröffnet.

Direkt hinter dem berühmten Flatiron Building am Broadway in Manhattan können Fans der Buchserie der britischen Autorin Joanne K. Rowling jetzt nicht nur Merchandise wie T-Shirts oder Schuluniformen von Gryffindor oder Slytherin kaufen, sondern auch einen persönlichen Brief zur Zulassung an der Zauberschule Hogwarts erstehen.

Wer vom shoppen eine Pause braucht, kann in einem separaten Barbereich Butterbier trinken und spezielle Süßigkeiten aus der Harry-Potter-Welt bestellen. In der Zauberstab-Ecke von Hersteller Ollivander stehen unterdessen mehr als 50 Stäbe zum Ausprobieren bereit - unter anderem die von Harry, Hermine, Ron, Dumbledore und Voldemort. Mit Videomasken sollen demnächst unter anderem auch Flüge mit Wildhüter Hagrid über Hogwarts möglich werden.

Der neue Laden zog in den ersten Stunden seiner Eröffnung bereits viele Fans an. Der TV-Sender NBC berichtete über lange Schlangen und Harry-Potter-Anhänger, die angeblich sogar die Nacht vor dem Geschäft verbracht hätten, um als erste eingelassen zu werden.

© dpa-infocom, dpa:210604-99-865735/3