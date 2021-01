Dave Chappelle mit Coronavirus infiziert

Die Bühne bleibt leer: Der Schauspieler und Comedian Dave Chappelle muss in Quarantäne.

New York. Der US-Comedian Dave Chappelle (47) hat sich mit dem Coronavirus infiziert und deswegen eine Reihe von Auftritten abgesagt. Der Komiker und Schauspieler zeige bislang keine Symptome und befinde sich in Quarantäne, teilte sein Sprecher in der Nacht zum Freitag dem Branchendienst "Variety" mit.

Am Mittwoch war Chappelle noch in Austin im US-Bundesstaat Texas aufgetreten und hatte dort weitere Shows bis einschließlich Sonntag geplant. Für die Auftritte wurden er und die Zuschauer auf das Virus getestet. Nach seinem positiven Testergebnis sagte Chappelle die verbliebenen Auftritte ab.

