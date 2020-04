"Let's Dance": Model Loiza Lamers scheitert erneut

Köln. Nach der Karfreitagspause wurde im RTL-Format "Let's Dance" besonders viel getanzt: Neben ihren eigenen Choreografien mussten sich die Paare auch in den sogenannten "Jury-Team-Tänzen" beweisen.

Dadurch konnten die Teilnehmer bis zu 20 wichtige Extrapunkte verdienen. Für das niederländische Model Loiza Lamers (25) reichte es am Ende trotzdem nicht. Sie scheiterte an den Stimmen der Zuschauer.

Lamers wurde damit bereits zum zweiten Mal aus der Sendung gewählt. Nachdem sie eigentlich schon in der vierten Folge ausgeschieden war, war sie für Sänger John Kelly (53) nachgerückt. Der hatte die Show wegen eines Krankheitsfalls in der Familie verlassen.

Nach einigem Zittern erreichte Komikerin Ilka Bessin (48) statt Lamers die nächste Runde. Ihr Tango war von der Jury mit 16 von 30 Punkten am schlechtesten bewertet worden. Durch eine gute Gruppenleistung im "Jury-Team-Tanz" konnte sie diesen Stand auf 31 Punkte verbessern.

Der Team-Tanz wurde 2019 in der Promi-Tanzshow eingeführt. Dabei werden alle Teilnehmer in drei Gruppen eingeteilt und jeweils einem Jury-Mitglied zugewiesen. Gemeinsam wird dann in den Teams eine Choreografie erarbeitet.

Im letzten Jahr hatte das Team von Motsi Mabuse diese Kategorie mit der Höchstpunktzahl von 20 Punkten für sich entschieden. Auch beim diesjährigen Gruppentanz überzeugte Mabuse besonders. Ihre Jury-Kollegen Jorge González und Joachim Llambi gaben Mabuses Choreografie zum "La-La-Land"-Soundtrack 17 Punkte.

Sänger Luca Hänni (25) und Sportler Moritz Hans (23) konnten im Team von Mabuse wichtige Zusatzpunkte mitnehmen. Beide überzeugten aber auch in ihren jeweiligen Paartänzen. "Ich habe von Anfang an Gänsehaut gehabt", sagte Juror González über Hännis Rumba. Für den Contemporary erhielt Kletterer Hans sogar volle 30 Punkte von der Jury.

Die zweite Höchstpunktzahl an diesem Abend vergab die Jury an die Artistin Lili Paul-Roncalli (21). "Die Aufgabe Samba war voll erfüllt", lobte Tänzer Llambi.

Viel Gutes fand die Jury auch am Auftritt von Schauspieler Martin Klempnow (46) - obwohl in seinem Slowfox mit Partnerin Marta Arndt (30) nicht jeder Schritt saß. "Du hast nicht alles perfekt gemacht, aber mein Herz hast du", sagte Jurorin Motsi Mabuse. Überzeugt habe sie vor allem Klempnows sichtlicher Spaß auf dem Parkett. "Vor ein paar Wochen dachten wir noch, der fliegt gleich raus. Und jetzt legst du so eine Persönlichkeit auf die Tanzfläche."

Der Spaß am Tanzen musste den Teilnehmern allerdings auch in dieser Woche zur Motivation reichen. Zum Schutz vor dem Corona-Virus tanzten die Paare wieder ohne Publikum, der Applaus kam vom Band. Dazu hatte RTL Zuschauer-Fotos auf die leeren Sitze geklebt.

Auch für die Jury verschärften sich in dieser Folge die Kontaktbeschränkungen. Erstmals saßen die Juroren nicht nur weit auseinander, sondern wurden zusätzlich durch Plexiglas-Scheiben voneinander getrennt.