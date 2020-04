Kiefer Sutherland trauert um seine Mutter

Los Angeles. Kiefer Sutherland (53, "Designated Survivor") trauert um seine Mutter, die Schauspielerin Shirley Douglas. Sie sei im Zusammenhang mit den Komplikationen einer Lungenentzündung gestorben, die aber nichts mit dem Coronavirus zu tun gehabt habe, schrieb Sutherland am Sonntag (Ortszeit) auf Twitter.

"Meine Mutter war eine außergewöhnliche Frau, die ein außergewöhnliches Leben gelebt hat", schrieb der Kanadier. Leider habe sie seit längerer Zeit um ihre Gesundheit gekämpft. Die Familie habe gewusst, dass dieser Tag kommen würde.

Douglas starb mit 86 Jahren, wie das US-Promimagazin "People" berichtete. Die gebürtige Kanadierin spielte unter anderem in den Filmen "Lolita" von Stanley Kubrick (1962) und "Die Unzertrennlichen" (1988) von David Cronenberg mit.

Kiefer, Sohn von Douglas und Hollywood-Star Donald Sutherland, stand mit seiner Mutter auch auf der Theaterbühne. In einem Interview mit der "Berliner Zeitung" aus dem Jahr 2018 antwortete Sutherland auf die Bemerkung, ob ein Schauspieler mit dem Namen Sutherland nicht besser gut sein solle: "Ehrlich? Das war nie ein Thema. Ich begann ja am Theater in Kanada. Meine Mutter war zu dieser Zeit eine sehr erfolgreiche Theaterschauspielerin. (...)"

In einem weiteren Interview sprach der Schauspieler ("24") darüber, dass sich seine Eltern trennten, als er und seine Zwillingsschwester vier Jahre alt waren. Seine Mutter war auch politisch aktiv, unter anderem in der Bürgerrechtsbewegung, wie es in einem Bericht des kanadischen Rundfunks hieß. Auch Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau würdigte das Lebenswerk von Shirley Douglas auf Twitter.