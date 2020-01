Royaler Rückzug Prinz Harry wieder bei Meghan in Kanada

Harry und Meghan halten sich zusammen in Kanada auf.

Jetzt ist die kleine Familie wieder vereint: Nachdem Prinz Harry in London unter anderem an einem Afrika-Gipfel teilgenommen hat, hat er jetzt Großbritannien verlassen und ist nach Kanada geflogen. Er kam mit einem Lächeln an.