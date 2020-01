Verleihung in Bad Dürkheim

Verleihung in Bad Dürkheim Heinz Rudolf Kunze hielt Auszeichnung erst für Aprilscherz

"Ich freue mich, weil die Auszeichnung zeigt, dass ich auch in Regionen wahrgenommen werde, wo ich nicht so oft bin", sagt Heinz Rudolf Kunze.

Ein golden glänzender Winzer mit Rückenkorb (Logel) am Band: So sieht die Auszeichnung aus, die in Bad Dürkheim einer prominenten Person jedes Jahr für couragiertes Auftreten verliehen wird. Diesmal wird ein Musiker geehrt - der der Nachricht nicht auf Anhieb traute.