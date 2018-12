Angela Merkel ist laut "Forbes" mächtigste Frau der Welt

Angela Merkel ist von „Forbes“ zum achten Mal in Folge zur mächtigsten Frau der Welt gewählt worden. Dabei gibt sie sogar Macht ab.

Berlin. Am Wochenende gibt Angela Merkel den CDU-Vorsitz ab und verliert damit ein bisschen Macht. Für Platz eins auf der Liste der mächtigsten Frauen der Welt reicht das aber offensichtlich immer noch. Zum achten Mal in Folge hat das „Forbes“-Magazin die Kanzlerin an die Spitze der Rangliste gewählt.

Die Öffentlichkeit stelle sich die große Frage, wer und was folge, wenn die CDU-Politikerin nicht mehr im Amt sei, schreibt das Magazin. Auf Platz 2 der „Forbes“-Liste folgt – wie auch im vergangenen Jahr – die britische Premierministerin Theresa May.

Ivanka Trump rutscht im Vergleich zum Vorjahr ab

Auch der dritte Platz wird von einer Europäerin belegt: Christine Lagarde, Chefin des Internationalen Währungsfonds. Die erste Managerin in der Liste ist Marry Barra, die den US-Autobauer General Motors leitet. Sie landete auf Platz 4. Auf Platz 5 liegt die Chefin des US-Finanzriesen Fidelity, Abigail Johnson.

Die Top 5 der „Forbes“-Liste

Angela Merkel

Theresa May

Christine Lagarde

Marry Barra

Abigail Johnson

Für die Liste berücksichtigt „Forbes“ unter anderem Vermögen, Medienpräsenz und Einfluss der jeweiligen Frauen. Neben Merkel ist aus Deutschland die Finanzchefin der Deutschen Post, Melanie Kreis, vertreten (Platz 61). Die jüngste Frau auf der Liste ist mit 28 Jahren die US-Sängerin Taylor Swift (68). Ivanka Trump, Tochter und Beraterin von IS-Präsident Donald Trump, rutschte vom 19. auf den 24. Platz ab.

Die mächtigste Frau der Welt, Angela Merkel, stellt sich beim CDU-Parteitag in Hamburg am Donnerstag nicht mehr zur Wahl für den Parteivorsitz. Bundeskanzlerin bleibt sie dennoch. (dpa/ac)



