Prinzessin Mette-Marit leidet an Lungenfibrose

Oslo/Berlin. Vor wenigen Tagen erst legte sie ihren ersten Auftritt überhaupt in einer norwegischen Fernseh-Talkshow hin. Gut gelaunt erzählte sie von Hausaufgabenhilfe zu Hause, wenn die Kinder plötzlich mehr über Mathe wissen als man selbst.

Jetzt steht die Kronprinzessin von Norwegen, Mette Marit, mit einer gar nicht heiteren Nachricht erneut im Rampenlicht: Sie leidet an einer chronischen Lungenkrankheit, einer Lungenfibrose.

„Ich hatte schon lange gesundheitliche Probleme, in den letzten Jahren wurden sie schlimmer. Es war ein langer Prozess, herauszufinden, was los ist, aber jetzt fangen wir an, ein paar Antworten zu bekommen“, sagte die Kronprinzessin am Mittwochabend im Norwegischen Rundfunk (NRK). „Und es zeigt sich, dass es chronischer ist als wir gehofft hatten. Aber gleichzeitig ist es eine große Erleichterung, mehr darüber zu wissen. Die Puzzleteile passen endlich zusammen.“

Königshaus wollte Spekulationen vorbeugen

Den Weg in die Öffentlichkeit wählte das Königshaus, um Spekulationen vorzubeugen. Denn künftig wird die Prinzessin weniger arbeiten. Je nach Tagesform, sagte sie selbst. Symptome ihrer Krankheit reichen von Kurzatmigkeit über Husten zu Atemnot und allgemeiner Erschöpfung. Das Lungengewebe vernarbt mit der Zeit mehr und mehr, die Lungenfunktion kann beeinträchtigt werden.

Mette-Marit und Kronprinz Haakon von Norwegen.

Foto: Frank May / dpa

Auf die Frage, wie sie die Ungewissheit über den Verlauf ihrer Krankheit erträgt, rückte die Kronprinzessin in dem Interview zunächst fast philosophisch die Perspektive zurecht: „Ich glaube, es gehört sowieso zum Leben dazu, zu lernen, mit Ungewissheiten zu leben“, sagt sie, „und so ist es auch für mich.“ Dann wird sie wieder konkret: Sie sei optimistisch, was die Zukunft anbelange und froh darüber, „dass ich so gute Leute um mich herum habe. Und dass es so früh entdeckt wurde.“

Dass ihr Zustand in den vergangenen Jahren stabil geblieben und dass die Diagnose relativ früh gelungen sei, sei Anlass zu Optimismus, sagte auch ihr Mann, Kronprinz Haakon.

Der behandelnde Arzt, Kristian Bjøro vom Rikshospital in Oslo, erklärte dem NRK: „Diese Art von Krankheitsprozess hat einen unvorhersehbaren Verlauf. Normalerweise ist die Entwicklung langsam und kann medizinisch kontrolliert werden.“

Gesundheit von Mette-Marit schon lange Thema

Die Ärzte schätzen diese seltene Form der Lungenfibrose bei ihrer prominenten Patientin als Autoimmunkrankheit ein – bei der das Immunsystem also fehlerhaft eigenes Gewebe angreift – ein und prüfen derzeit noch, ob auch andere Organe betroffen sein können, wie der Professor sagte.

Die Gesundheit der norwegischen Kronprinzessin ist schon seit Jahren immer wieder Thema in Norwegen. Im Herbst 2015 blieb sie wegen „wiederholter Atemwegsinformationen“ von einer Brasilienreise zu Hause. Auch zur Eröffnung eines Seminares der Kinderrechtsorganisation „Right to Play“ kam 2016 unangekündigt nur der Kronprinz – am Tag vorher hatte seine Frau das Königshaus noch bei einer Bibliotheksveranstaltung repräsentiert.

Lob für ihren offenen Umgang mit der Lungenfibrose

Absagen hatte es auch schon wegen Rücken- und Nackenprobleme nach einem schweren Sturz gegeben. Aber diese neue Wendung lässt die Kritiker, die die Kronprinzessin für empfindlich hielten, nun zumindest vorerst verstummen.

Stattdessen gibt es Lob für ihre Offenheit: „Das wird es für andere leichter machen, über ihre eigene Gesundheit zu sprechen“, sagte etwa der Vorsitzende der Arbeiterpartei, Jonas Gahr Støre laut dem norwegischen Rundfunk NRK. „Ich fühle mit Kronprinzessin Mette Marit und ihrer Familie.“

Auch Staatsministerin Erna Solberg von der konservativen Partei Høyre schickte der Kronprinzessin „warme Gedanken“. Es sei das wichtigste, dass die Kronprinzessin gute Behandlung und Betreuung bekomme, sagte sie.

Keiner bewies beim Küssen vor laufender Kamera so viel Ausdauer wie 2002 das niederländische Paar Willem-Alexander und Maxima. Ihr medialer Hochzeitskuss dauerte preisverdächtige 5,25 Sekunden. Foto: imago

Knapp dahinter liegen Prinzessin Madeleine von Schweden und ihr Mann Chris O’Neill. Sie kamen am 8. Juni 2013 auf leidenschaftliche 5 Sekunden. Foto: imago stock&people

Madeleines älterer Bruder Prinz Carl Philip und Sofia Hellqvist brachten es am 13. Juni 2015 auf immerhin 4,2 Sekunden. Foto: imago stock&people / imago/PPE

Schon deutlich kürzer, aber nicht weniger zärtlich gingen Prinz Haakon und Prinzessin Mette-Marit von Norwegen miteinander um. Bei ihrer Hochzeit am 25. August 2001 im Osloer Dom zählten Beobachter einen Kuss von 2,61 Sekunden. Foto: REUTERS /

Zu mehr als einem flüchtigen Kuss reicht es bei Prinz Harry und Meghan nicht. Höchstens zweieinhalb Sekunden dauerte das Ganze am 19. Mai 2018 auf Windsor Castle (Großbritannien) – unteres Mittelfeld im Vergleich der royalen Küsse. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS



Ist das eine Jubelpose? Prinz Frederik von Dänemark schien sein Hochzeitskuss mit der Australierin Mary Donaldson jedenfalls gut zu gefallen. Da hätte er doch eigentlich auch noch länger knutschen können als 2,28 Sekunden. Foto: Ian Waldie / Getty Images

Prinz William und Herzogin Kate hatten es offenbar eilig. Auf dem Balkon des Buckingham Palace küssten sie sich am 29. April 2011 für 1,8 Sekunden – wenn man die zwei Küsse zusammenzählt. Foto: Peter Macdiarmid / Getty Images

Zaghafter ging es am 22. Mai 2004 in Spanien zu. König Felipe und Königin Letizia küssten sich lediglich auf die Wange – für gerade mal 1,56 Sekunden. Foto: Ian Waldie / Getty Images

Mit viel Leidenschaft, aber wenig Ausdauer besiegelten Prinzessin Victoria und Prinz Daniel von Schweden ihr Liebesglück. Bei ihrer Hochzeit am 19. Juni 2010 dauerte ihr Kuss 1,52 Sekunden. Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images

Das war nicht so richtig überzeugend: Die Lippen von Fürst Albert und Fürstin Charlène von Monaco berührten sich am 2. Juli 2011 für knappe 1,3 Sekunden. Foto: Gareth Cattermole / Getty Images



Prinz Charles und Prinzessin Diana unterboten sie damit aber noch lange nicht. Die Eltern von William und Harry drückten ihre Lippen 1981 nur ganze 0,4 Sekunden aufeinander. Foto: imago stock&people / imago/UPI Photo



Königshaus-Anhänger feiern Prinzessin für Offenheit

Viel Unterstützung kommt auch von Privatpersonen in den sozialen Netzwerken. Viele wünschten „Gute Besserung“ – obwohl das nun die eigentliche Nachricht war: Dass es keine Besserung im klassischen Sinne gibt, keine Heilung.

Wie wichtig die Bekanntmachung für andere Betroffene sein kann, betonte Olav Kare Refvem, Lungenspezialist der norwegischen Bereinigung für Herz- und Lungenkranke: „Für uns bedeutet es viel, dass eine so herausragende Person wie die Kronprinzessin tatsächlich darüber spricht und selbst ein Teil davon ist. Es geht darum, sich mit einer Person identifizieren zu können, die bekannt ist.“

Dass die Kronprinzessin im Interview mehrfach betont hat, wie sehr sie sich darauf freue, so viel wie möglich weiter zu arbeiten, bewertet der Arzt ebenfalls als sehr wichtig: Es setze ein Signal, dass es immer noch Möglichkeiten gibt, selbst wenn man so eine Diagnose bekommt.

Die Offenheit der Kronprinzessin wird mit der des früheren Staatsministers Kjell Magne Bondevik verglichen. Er hatte sich 1998 krankschreiben lassen, ganz offen wegen „einer depressiven Reaktion als Folge von Überlastung“. Er kam zurück. Das gilt in Norwegen bis heute als kulturverändernd – und als einzig richtige Methode des Umgangs mit seiner Krankheit.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.