Paul McCartney radelt durch Hochzeitsfoto

Ottawa. „All you need is love“: Ob der Beatles-Klassiker bei der Hochzeit lief, ist nicht bekannt. Dafür erschien aber ausgerechnet Beatles-Legende Paul McCartney.

Der Sänger überraschte ein frisch vermähltes Paar in Kanada beim Hochzeitsfotoshooting. McCartney (76) sei mit seinem Fahrrad unbeabsichtigt durch das Shooting von Jen Roscoe und Steve Gregg in Winnipeg gefahren, wie der örtliche Sender CBC Manitoba am Montag berichtete.

Paul McCartney machte Fotos mit Brautpaar

Das Paar ließ sich am Samstag vor seiner offiziellen Hochzeitsfeier an einem Fluss fotografieren, als McCartney mit Basecap und Sonnenbrille im Fotohintergrund aufgetaucht sei. Der Sänger hatte am Freitag ein Konzert in Winnipeg gegeben und wollte die Stadt genießen, wie er dem überraschten Paar den Angaben nach bei seinem Stop erzählte.

Auf Facebook gibt es einige Fotos der Aktion zu sehen:

Der Bräutigam sagte später dem Sender CBC: „McCartney schüttelte unsere Hände, gratulierte, machte ein paar schnelle Fotos mit uns und dann war er auch schon wieder weg. Natürlich war er danach das Gesprächsthema des Tages“.

(dpa/jha)

