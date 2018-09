„Sing meinen Song“: Mark Forster steigt aus

Das beliebte „Hit Monster“, wie er in Staffel vier liebevoll von seinen Kollegen genannt wurde, heißt mit bürgerlichem Namen Mark Ćwiertnia. 2015 gewann er mit dem Song „Bauch und Kopf“ den Bundesvision Song Contest für Rheinland-Pfalz und schafft es in die Top Ten der Charts. Im gleichen Jahr veröffentlichte er unter dem Projektnamen Eff mit DJ Felix Jaehn den Hit „Stimme“ und landet damit seinen ersten Nummer-eins-Hit. 2016 erscheint bereits sein drittes Studioalbum „Tape“. Die Auskopplung „Wir sind groß“ wurde passend zur Fußball-Europameisterschaft in Frankreich zum neuen EM-Song, und auch sein danach veröffentlichter Song „Chöre“ schoss in die Top 5 der Deutschland-Charts.

Foto: MG RTL D / Robert Grischek