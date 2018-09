Guido Maria Kretschmer schwärmt: „Beste Hochzeit der Welt!“

Am Samstag hat Guido Maria Kretschmer auf Sylt geheiratet. Nun schwärmte der Designer von dem Tag – und verriet Details von der Feier.

Das Ja-Wort gab sich das Paar in der Kirche St. Severin in Keitum.

Sylvie Meis auf dem Weg zur Trauung in der Kirche St. Severin.

Unter den Gästen waren auch viele von Kretschmers TV-Kolleginnen und -kollegen – so wie Moderatorin Katja Burkard, die mit ihrem Lebenspartner Hans Mahr anreiste.

Zuvor war Guido Maria Kretschmer am Samstag mit seinem langjährigen Partner Frank Mutters im Nobel-Mercedes zur Hochzeit angereist.

Am Samstag hat Modedesigner Guido Maria Kretschmer seinem langjährigen Partner Frank Mutters auf Sylt das Ja-Wort gegeben . Obwohl das Paar sich keine Flitterwochen gegönnt hat, schwebt der 53-Jährige immer noch auf Wolke Sieben.

„Ich bin noch ganz high von der Hochzeit“, schwärmte Kretschmer bei der Vorstellung seiner „Curvy Collection“ für Frauen mit großen Größen in Hamburg. „Ich bin überzeugt, dass es die beste Hochzeit der Welt war. In der Kirche haben alle geweint. Wunderbare Künstler wie Max Raabe haben gesungen. Die Gäste tanzten schon mittags um den Kuchen rum. Es war eine Dauer-Party mit so viel Liebe im Raum. Aber das Wichtigste ist, dass ich endlich meinen Frank geheiratet habe.“

Durch die Hochzeit habe die Beziehung zu ihm noch eine andere Qualität bekommen, ist sich Kretschmer sicher: „Dass es noch intensiver zwischen uns werden könnte, hätte ich nicht geahnt. Dass das überhaupt noch möglich ist. Denn wir sind sowieso so eng miteinander. Aber irgendwie hat das noch eine Steigerung erfahren.“ (dpa)

