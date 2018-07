Helene Fischer: Falschparkende Fans bekommen keine Knöllchen

Frankfurt/Main. Die Fans, die beim Helene-Fischer-Konzert in Frankfurt auf der Autobahn 3 geparkt haben, kommen ohne Strafzettel davon. „Wir mussten abwägen, was wichtiger ist: Die Sicherheit aller Autofahrer oder das Verteilen von Strafzetteln“, erklärte eine Polizeisprecherin in Frankfurt am Dienstag.

Rund 100 Konzertbesucher hatten am Freitag wegen eines Staus ihre Autos in der Nähe der Commerzbank-Arena an der A3 in einer geschlossenen Behelfsabfahrt abgestellt, um pünktlich zum Auftritt der Sängerin zu kommen. Auch Reisebusse hielten im Stau auf der Autobahn, um Konzertbesucher aussteigen zu lassen.

Die Show beginnt – Helene schwebt von der Decke herab. Foto: Peter Steffen / dpa

Und schon während der ersten Songs zeigt sie, was sie alles kann: Den Takt angeben ... Foto: Peter Steffen / dpa

... ihr Publikum singen lassen ... Foto: Peter Steffen / dpa

... und natürlich auch: selbst singen! Foto: Peter Steffen / dpa

Das alles macht sie zum unangefochtenen Star am Schlagerhimmel. Foto: Peter Steffen / dpa



Die Vorbereitung für die Tour war intensiv und anstrengend. Foto: Oliver Berg / dpa

Die Akrobatik mit dem Cirque du Soleil musste viel geporbt werden. Foto: Oliver Berg / dpa

Dafür muss Helene top-fit sein. Foto: Oliver Berg / dpa

Ein bisschen Spaß war aber auch bei der intensiven Vorbereitung erlaubt. Foto: Oliver Berg / dpa



Polizei: Mehrere Umstände kamen zusammen

An dem Abend seien mehrere Umstände zusammengekommen, sagte die Polizeisprecherin weiter: „Hätten wir die Kapazitäten gehabt, hätten sie ein Ticket bekommen.“ So aber sei es wichtiger gewesen, andere Fahrer auf die offiziellen Parkplätze zu leiten.

Das bedeute aber nicht, dass dies in einem ähnlichen Fall wieder so laufen werde: „Wir haben das beim nächsten Mal besonders im Blick.“ Das nächste Konzert in der Commerzbank-Arena bestreitet am 18. August die Band Böhse Onkelz. (dpa)

