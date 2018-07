David Hasselhoff: Hochzeit mit Hayley Roberts Ende Juli

Mit „Looking for Freedom“ prägte er den Soundtrack zum Mauerfall, als „Baywatch“-Bademeister lockte David Hasselhoff weltweit Milliarden vor die Bildschirme. Erste schauspielerische Erfolge hatte der US-Amerikaner aber bereits von 1975 bis 1982 in der US-amerikanischen Seifenoper „The Young and the Restless“ – als jugendlicher Verführer Dr. Snapper Foster.

Foto: Zuma Press / imago