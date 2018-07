Kylie Jenner wohl bald jüngste Self-Made-Milliardärin

Essen. Es war ein Wintertag Ende Februar dieses Jahres, als eine ­unschuldig wirkende junge Frau mit haselnussbraunen Augen und auffallend vollen Lippen mal eben ein Beben an der New Yorker Wall Street auslöste. Kylie Jenner schrieb auf einem ihrer vielen ­Social-Media-Kanäle, dass sie den Nachrichtendienst Snapchat fortan nicht mehr nutzen werde, weil sie mit einem Update unzufrieden sei. Ausgerechnet eine Frau, die in den USA wegen ihrer zahlreichen Follower „Snapchat-Queen“ genannt wird, will die Smartphone-App boykottieren?

Die Aktie der Betreiberfirma stürzte sofort ab, um zeitweise acht Prozent, was in Börsenwert etwa 1,7 Milliarden Dollar entspricht. Spätestens seit diesem Tag kennen sogar grauhaarrige Wirtschaftsexperten diese 20-jährige Frau aus Kalifornien, als deren Beruf Klatschmagazine häufig „Reality-TV-Sternchen“ angeben.

Jenner könnte Rekord von Facebook-Chef Mark Zuckerberg knacken

Wobei Kylie Jenner längst eine Frau von Format ist, die bestens verstanden hat, aus ihrer willfährigen Online-Gefolgschaft Kapital zu schlagen. 2016 gründete sie eine Make-up-Firma, auf Plattformen wie Facebook und Instagram bewirbt sie ihre Produkte. Wie erfolgreich sie damit ist, verdeutlicht eine Zahl, die das US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“ nun veröffentlicht hat: 900 Millionen Dollar (772 Millionen Euro) soll das Vermögen der Jungunternehmerin bereits betragen.

Jenner stehe kurz davor, die jüngste Selfmade-Milliardärin der US-Geschichte zu werden, prophezeit „Forbes“. Ein weiteres Jahr mit steigenden Gewinnen, und Jenner werde den Rekord knacken, den bislang Facebook-Chef Mark Zuckerberg innehat, der im Alter von 23 Jahren Milliardär wurde. Wer ist diese Frau, die schon jetzt noch erfolgreicher ist als ihre Halbschwester Kim Kardashian (37, Vermögen laut „Forbes: 350 Millionen Dollar)?

Kris Jenner ist die Mutter des Kardashian-/Jenner-Clans und Motor des erstaunlichen Erfolgs der Familie. Die vier Kinder Kim, Rob, Kourtney und Khloe stammen aus der geschiedenen Ehe mit Robert Kardashian. Foto: Sebastien Nogier / dpa

Die beiden Schwestern Kendall und Kylie stammen von ihrem Ex-Mann Bruce Jenner. Er war in zweiter Ehe mit Schauspielerin Linda Thompson verheiratet. Foto: Jason Szenes / dpa

Bruce Jenner holte 1976 in Montreal Olympisches Gold im Zehnkampf. In den 1980ern fing Jenner den Prozess der Geschlechtsangleichung an. Doch für Kris Jenner brach er den Prozess damals vorübergehend ab. Foto: Sven Simon / imago

Seit 2015 lebt Jenner jedoch öffentlich als Frau und hört auf den Vornamen Caitlyn. Foto: Jason Szenes / dpa

Brody Jenner ist der bekannteste Spross von Bruce Jenner. Mutter ist allerdings nicht Kris Jenner, sondern die Schauspielerin Linda Thompson. Er wurde durch mehrere Reality-TV-Formate bekannt. Auch seine Beziehung zu Sängerin Avril Lavigne brachte ihm mediale Aufmerksamkeit. Foto: Soeren Stache / dpa



Medien-Profi, Reality-TV-Star, Kurvenwunder: Kim Kardashian ist wohl die bekannteste Figur inmitten des Clans. Freundin Paris Hilton verschaffte ihr durch gemeinsames Schreiten auf dem roten Teppich eine frühe Prominenz. Foto: Sebastien Nogier / dpa

Aber auch die Heirat mit dem amerikanischen Rap-Superstar Kanye West brachte ihr einen hohen Bekanntheitsgrad ein. Die beiden sind Eltern von drei Kinder. Die jüngste Tochter wurde im Januar 2017 von einer Leihmutter ausgetragen. Foto: Justin Lane / dpa

Kourtney Kardashian ist die älteste Tochter von Kris Jenner und dem verstorbenen Robert Kardashian. Sie hat mit dem Reality-TV-Darsteller Scott Disick drei Kinder. Das Paar trennte sich im Sommer 2015. Gemeinsam mit ihren zwei Schwestern Kim und Khloé betreibt sie einige Mode-Labels. Foto: Hubert Boesl / dpa

Khloe ist die Dritte im Bunde der Kardashian-Schwestern. Auch sie wurde durch ihr Mitwirken an der Familien-Reality-Soap „Keeping Up with the Kardashians“ einem breiten Publikum bekannt. Außerdem erregte ihre Heirat und auch Trennung von Basketballspieler Lamar Odom Aufsehen. Foto: Tracey Nearmy / dpa

Kendall Jenner ist nicht nur die Tochter von Kris und Caitlyn, sondern auch eines der begehrtesten Topmodels der Welt und Cover-Star der ikonischen September-Ausgabe der US-Vogue. Foto: Sebastien Nogier / dpa



Im New Yorker Stadtteil Soho war sie bereits in Calvin-Klein-Unterwäsche zu bestaunen. Foto: Levine-Roberts / imago

Und auch Schwester Kylie fliegt auf Erfolgskurs. Die schöne Instagram-Queen (sie hat mehr als 75 Millionen Fans) betreibt eine eigene Mode- und Kosmetiklinie. Mit Rapper Tyga (Foto) ist das Kardashian-Küken nicht mehr zusammen. Foto: Peter Foley / dpa

US-Rapper Travis Scott („Champions“) ist der Mann an ihrer Seite. Die gemeinsame Tochter wurde am 1. Februar geboren. Es ist das erste Kind von Kims Halbschwester. Foto: CHROMORANGE / Stefan Craemer / imago/CHROMORANGE

Tyga wiederum hat ein gemeinsames Kind mit Blac Chyna. Und die hat inzwischen ein Kind von Rob Kardashian – dem Bruder der Kardashian-Schwestern und somit der Halbbruder von Kylie Jenner (die – jetzt wird es doch etwas kompliziert – ja mit Tyga zusammen war). Foto: ZUMA Press / imago

Rob Kardashian ist im Vergleich zu seinen berühmten Schwestern weniger erfolgreich. Er betreibt eine eigene Socken-Linie und taucht regelmäßig in Reality-Shows auf. 2011 machte er bei „Dancing With The Stars“ mit. Foto: REUTERS / STEVE MARCUS / REUTERS



Viele der Geschwister wurden ab 2007 zu Fernsehstars

Kylie und Kim sind beide Sprösslinge des unübersichtlichen Kardashian/Jenner-Clans. Kylie ist die Tochter des heute unter dem Namen Caitlyn als Transfrau lebenden ehemaligen Leichtathletik-Stars Bruce Jenner (68) und seiner Ex-Frau Kris (62). Beide Elternteile haben auch Kinder mit früheren Partnern, weswegen die Familie weitverzweigt ist.

Viele der Geschwister und Halbgeschwister wurden ab 2007 zu Fernsehstars: In der in Deutschland auf verschiedenen Spartensendern ausgestrahlten US-Doku-Reihe „Keeping up with the Kardashians“ konnten geneigte Zuschauer der damals noch kindlichen Kylie und ihren Schwestern dabei zusehen, wie sich die Mädchen immer wieder in die Haare bekamen. Diese Popularität wusste die Familie zu nutzen: Während Kim, Kourtney (39) und Khloé (34) eine Modeboutique-Kette betreiben und Kendall (22) eines der erfolgreichsten Models der Welt ist, verkauft die jüngste Schwester unter dem Firmennamen „Kylie Cosmetics“ Schminkbedarf.

Jenner überraschte eines Tages mit Schmollmund

Wie es dazu kam, erklärt sie im „Forbes“-Interview so: Sie habe einst unter mangelndem Selbstbewusstsein gelitten, und Make-up habe ihr dabei geholfen, diese Zweifel zu überwinden. Allerdings habe sie nie einen Lipliner gefunden, dessen Farbe perfekt zum Lippenstift gepasst habe, schildert sie ihre damaligen Sorgen. Ihre Idee: ein Produkt auf den Markt zu bringen, das aus beidem besteht.

Zur Erfolgsgeschichte gehört jedoch auch, dass Jenner ihrem Glück gern nachhilft. Früher war sie eher schmallippig unterwegs, doch eines Tages überraschte sie mit einem Schmollmund. Das liege nur an ihren Schminkfähigkeiten, beteuert Jenner, und viele Fans nehmen ihr das ab.

Ihre Tochter soll alles erben

„Ich möchte sie dazu ermutigen, sie selbst zu sein und keine Angst davor zu haben, mit ihrem Look zu experimentieren“, verlautbart Jenner auf Twitter und schwingt sich auf zur Heldin aller von Selbstzweifeln geplagten Teenager. Sie selbst war frühreif, erzählt sie „Forbes“, das Jenner eine Titelgeschichte widmet: „Ich lege Lidschatten auf, seit ich in der sechsten Klasse war.“

Während die anderen Mitglieder ihres Clans ihr Publikum mit Hochzeiten, Scheidungen, Eifersüchteleien und Fehltritten unterhalten und Halbschwester Kim einst mit einem privaten Schlafzimmervideo für erste Schlagzeilen sorgte, sieht Kylie ihre Zukunft als Geschäftsfrau. Mit dem Rapper Travis Scott (27) hat sie eine sechs Monate alte Tochter, die soll ihre Firma eines Tages erben. Klingt, als hätte Jenner einen langfristigen Plan. Man sollte sie nicht unterschätzen.

