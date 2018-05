Nach Trennung – Boris Becker dankt Fans für Unterstützung

Das Ehepaar Becker kurz nach seiner standesamtlichen Trauung am 17. Dezember 1993 in Leimen. Sie galten als Deutschlands Traumpaar – doch ausgerechnet im verflixten siebten Jahr ist ihre Ehe gescheitert. Boris’ legendäre Besenkammer-Affäre wird der ausschlaggebende Grund gewesen sein. Der einstige Tennisstar gab die Trennung am 5. Dezember 2000 in München per Fax bekannt. Ein Jahr später wurde die Ehe geschieden.

Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd Weissbrod / picture-alliance / dpa