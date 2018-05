Boris und Lilly Becker trennen sich nach 13 Jahren

Im Sommer 2017 rücken wieder Beckers Finanzen in Blickfeld. Ein Gericht erklärt den Wahl-Londoner für bankrott und eröffnet ein Insolvenzverfahren. Becker betont, er sei weder vermögenslos noch pleite. Eine englische Privatbank habe Forderungen in Höhe von etwa 3,5 Millionen Euro plus Zinsen. „Die Forderung an und für sich bestreite ich nicht. Wir sind uns aber über die Höhe der Zinsen nicht einig“, so der Ex-Sportler.

Foto: Heiko Prigge / obs