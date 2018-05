Katy Perry und Taylor Swift wollen sich offenbar versöhnen

Los Angeles. US-Sängerin Katy Perry (33, "I Kissed a Girl") schlägt in einem Streit mit ihrer Kollegin Taylor Swift (28) versöhnliche Töne an. Wie Swift am Dienstag in einer Instagram-Story mitteilte, hat sie von Perry ein Päckchen mit einen Olivenzweig und einem Brief erhalten. "Dies bedeutet mir so viel", sagt Swift in einem kurzen Video, wie "People.com" berichtete.

Swift startete am Dienstagabend in Glendale (US-Staat Arizona) ihre Tour zum neuen Album "Reputation". Perrys Geschenk habe sie in ihrer Künstlergarderobe vorgefunden, gab die Sängerin an.

Danke mit Herz-Emoji

"Thank you Katy", bedankte sich Swift laut US-Medienberichten mit einem Herz-Emoji versehen. Instagram Stories sind in dem sozialen Dienst nur für 24 Stunden sichtbar. Wie in der Story zu sehen war, beginnt der Brief mit den Worten "Hallo, alte Freundin."

“Hello old friend—



I’ve been doing some reflecting on past miscommunications and hard feelings between us. I really want to clear the air. —— I’m deeply sorry for...”



Die beiden ehemals befreundeten Popstars sollen bereits seit mehreren Jahren zerstritten sein. Swift hatte Perry 2014 vorgeworfen, sie habe eine ihrer Tourneen sabotieren wollen, Perry hingegen gab Swift die Schuld an dem Zerwürfnis. Schon im vorigen Jahre hatte Perry öffentlich erklärt, den Streit beilegen zu wollen. (dpa)



