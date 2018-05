"Wetten, dass..?": Michelle Hunziker moderiert mit Tochter Aurora Ramazotti

Am Montag startet die italienische Ausgabe von "Wetten, dass..?". Hunziker tritt gemeinsam mit ihrer Tochter Aurora Ramazotti auf.

Rom. Es sei der "Beginn eines neuen Abenteuers" und "eine große Chance für Aurora", schrieb die italienisch-schweizerische Moderatorin auf der Plattform Instagram. Aurora ist die gemeinsame Tochter von Hunziker und ihrem Ex-Mann, dem Popsänger Eros Ramazotti.

Michelle Hunziker moderiert mit ihrer Tochter Aurora Ramazotti die italienische Version von "Wetten, dass..?". Die Show mit dem Titel "Vuoi Scomettere?" startet am kommenden Montag in Italien im Privatsender Canale 5. Die 41-Jährige tritt dabei zum ersten Mal mit ihrer 21 Jahre alten Tochter in einer eigenen Show auf.

Im ZDF hatte Hunziker "Wetten, dass..?" lange an der Seite von Thomas Gottschalk moderiert. Beide beendeten 2011 ihr Engagement. Hunziker ist mittlerweile mit dem italienischen Modeerben Tomaso Trussardi verheiratet, mit dem sie zwei kleine Töchter hat und in Mailand lebt. (dpa)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.