ABBA-Hits – diese sieben Songs sind für die Ewigkeit

Berlin/Stockholm. Es war ein steiler Aufstieg: 1972 gründeten zwei Paare die Band ABBA: Agnetha Fältskog und Björn Ulvaeus sowie Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad. Der größte Erfolg kam schon zwei Jahre später. 1974 gewannen die vier Schweden den Eurovision Song Contest. Vor 35 Jahren beendeten sie ihre Karriere - und gaben nun ihr Comeback bekannt . Mit zwei neuen Songs sind die Musiker zurück.

Die Liste ihrer Hits ist lang, einige sind aber bekannter als andere. Eine Auswahl.

"Waterloo": Dieser Song ist unweigerlich mit ABBA verbunden. Damit gewann die Band 1974 den Eurovision Song Contest in Brighton. Das Lied wurde in mehreren Sprachen veröffentlicht, unter anderem auf Schwedisch, Englisch, Deutsch und Französisch.

ABBA singt „Waterloo“

"Dancing Queen": Die Single aus dem Jahr 1976 zählt zu den erfolgreichsten Liedern der Band. Sie stand weltweit in 16 Ländern auf Platz 1 der Charts.

ABBA mit „Dancing Queen“

"Mamma Mia": "Meine Güte" – so in etwa lässt sich der Titel übersetzen. Das Lied aus dem Jahr 1975 handelt von einer Frau, die immer wieder von ihrem Mann betrogen wird - und ihm immer wieder verzeiht.

ABBA singt „Mamma Mia“

"The Winner Takes It All": Das Lied erschien 1980 und markiert einen Wendepunkt für die Band. Kritiker hatten ABBA immer wieder vorgeworfen, in ihren Texten zu kommerziell und zu wenig tiefgründig zu sein. Mit dem Lied haben Agnetha, Anni-Frid, Benny und Björn die Kritiker verstummen lassen.

ABBA singt „The Winner Takes It All“

"Take A Chance On Me": Von diesem ABBA-Song aus dem Jahr 1977 gibt es inzwischen mehr als 20 Cover-Versionen.

ABBA singt „Take A Chance On Me“

"Money, Money, Money": In Deutschland war der Song der fünfte Nummer-eins-Hit von ABBA in Folge.

ABBA singt „Money, Money, Money“

"Super Trouper": Das siebte Album der Band hat den gleichen Namen wir das Lied, das 1980 veröffentlicht wurde. Und der Albumtitel stand bereits fest, bevor an das Lied irgendjemand dachte.

ABBA singt „Super Trouper“

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.