Cranberries-Sängerin Dolores O'Riordan stirbt mit 46 Jahren

London. Die als Frontfrau der irischen Rockgruppe The Cranberries bekannte Sängerin Dolores O'Riordan ist tot. Sie starb im Alter von 46 Jahren in London, wie britische Medien am Montag unter Berufung auf O'Riordans Management berichteten. Die Musikerin starb demnach "plötzlich", wie unter anderem der "Limerick Leader" schrieb.

Über die Todesursache ist noch nichts bekannt. "Zu diesem Zeitpunkt gibt es keine weiteren Details", hieß es. Nach Angaben des Managements war die Sängerin für eine Platten-Aufnahme in London. Die Familie bat um Beachtung der Privatsphäre.

"Zombie" war 1995 Nummer-eins-Hit in Deutschland

Geboren wurde O'Riordan im irischen Limerick, sie sang in Kirchenchören und in Kneipen, bevor sie zu der Folk-Rock-Band stieß. Die Band wurde 1989 unter dem Namen The Cranberry Saw Us gegründet.

Die Cranberries-Sängerin Dolores O'Riordan ist am 15. Januar überraschend gestorben. Sie wurde 46 Jahren. Foto: Britta Pedersen / dpa

Dem Statement des Managements zufolge hielt sich die Sängerin für Aufnahmen in London auf. Angaben zur Todesursache gab es zunächst keine. Die Familie bat um Beachtung der Privatsphäre. Foto: Wojciech Pacewicz / dpa

Das Lied „Zombie“ war 1995 in Deutschland ein Nummer-eins-Hit und brachte der Band in einigen Ländern gute Chartplatzierungen. Foto: Wojciech Pacewicz / dpa

Dieses Bild zeigt die Sängerin bei einem Auftritt in Madrid. Geboren wurde O’Riordan im irischen in Limerick. Foto: Domenech Castello / dpa

Die Band wollte im Jahr 2017 in Europa auftreten. Doch wegen Rückenproblemen der Sängerin musste die Gruppe die Tournee abkürzen. Foto: imago stock&people / imago/Pacific Press Agency



Im vergangenen April veröffentlichten die Cranberries ihr letztes Album: „Something Else“ mit Akustikaufnahmen ihrer größten Hits,unter anderem „Zombie“, „Ode To My Family“ und „No Need To Argue“. Foto: imago stock&people

In den Neunzigerjahren landeten die Cranberries Hits wie "Zombie" , "Ode To My Family" und "No Need To Argue" und verkauften Millionen Alben.

Das Lied "Zombie", das vom Nordirlandkonflikt handelt, war 1995 in Deutschland insgesamt 27 Wochen lang Nummer 1 in den Charts. Für viele blieb das Lied vor allem wegen O'Riordans eingängigen Gesangs ("In your head, in your head / Zombie, zombie") ein Ohrwurm. (dpa/sdo)

Die als Frontfrau der irischen Rockgruppe The Cranberries bekannte Sängerin Dolores O’Riordan starb am 15. Januar. Der Song „Zombie“ machte die Band weltberühmt. Sie gehört zu den prominenten Persönlichkeiten, die 2017 gestorben sind. Foto: imago stock&people

Die französische Sängerin France Gall starb am 7. Januar in einem Krankenhaus in Neuilly bei Paris. Gall erlag im Alter von 70 Jahren einer Krebserkrankung. Das Foto zeigt sie während eines Auftritts im Jahr 1965. Foto: -- / dpa

In Deutschland wurde Gall vor allem mit ihrem Lied „Ella, elle l’a“ bekannt. 1988 konnte sie sich damit vier Wochen lang an der Spitze der deutschen Charts halten. Das Foto zeigt Gall im Jahr 2012 in Paris in der Sendung „Le grand journal“. Foto: Francois Guillot / dpa

Schon am 10. Dezember starb in Monaco der als Hemden- und Blusenkönig bekanntgewordene deutsche Modedesigner und Unternehmer Otto Kern. Er wurde 67 Jahre alt. Foto: Rolf Haid / dpa

Ebenfalls im Dezember starb der französische Rocksänger Johnny Hallyday. Er erlag am 6. Dezember im Alter von 74 Jahren einer Krebserkrankung. Der Nachwelt hinterlässt Frankreichs Musikikone mehr als 100 Millionen Tonträger und Ohrwürmer wie „Ma gueule“, (etwa: „Meine Schnauze“) und „Oh, ma jolie Sarah“ („Oh, meine schöne Sarah“). Foto: Philippe Wojazer / REUTERS



Diese Aufnahme zeigt den Rocker à la française im Mai 1965 in Offenburg (Baden-Württemberg) während seines Militärdienstes bei der französischen Armee. Foto: Lind / dpa





