Fest der Vielseitigkeit Fashion Week in São Paulo startet farbenfroh

Schrilles Design, kunstvolle Hautbemalung: Die Bold-Strap-Kreationen erinnern an die Outfits von Cosplayern.

Ein Hauch von Karneval: Mit seinen farbigen Outfits machte Bold Strap aus seiner Schau in Sao Paulo ein wahres Mode-Spektakel.

Mit seiner in Sao Paulo gezeigten Kollektion demonstriert Bold Strap einen neuen Zeitgeist. Die Grenzen zwischen Frauen- und Männermode verschwimmen.

So bunt ging es auf einem Mode-Event wohl schon lange nicht mehr zu. Auf der Fashion Week in São Paulo präsentierte sich die Modemarke Bold Strap in ungewöhnlich knalligen Farben.