Berlin. Collien Ulmen-Fernandes verrät, wieso sie in der Jugend kaum Aufmerksamkeit von Männern bekam und wie ihre Bekanntheit das veränderte.

Das Thema Liebe und Romantik spielt in vielen Projekten von SchauspielerinCollien Ulmen-Fernandes (42) eine Rolle. Als Schiffsärztin im „Traumschiff“ erlebt sie die Irrungen und Wirrungen der Herzen hautnah mit (neueste Folge „Phuket“ in der ZDF-Mediathek). Auch in ihrer Dating-Show „Stadt + Land = Liebe“ (ARD-Mediathek) geht es um Herzklopfen und Schmetterlinge im Bauch. Sie selbst erinnert sich noch genau an ihre „erste Liebe“ und daran, dass es alles gar nicht so einfach war. Warum sie bei Jungs nicht punkten konnte, erzählt Ulmen-Fernandes, Ehefrau von Schauspieler und Entertainer Christian Ulmen (46), im Rahmen der gleichnamigen Serie der Funke Tageszeitungen.

Lesen Sie hier den ersten Teil unserer Serie: Thomas Heinze – „Mein Bruder zerstörte die Verlobungsringe“

In Ihrer Sendung helfen Sie fünf einsamen Handwerkern auf der Suche nach der Liebe. Wann haben Sie die selbst zum ersten Mal gefunden?

Collien Ulmen-Fernandes: Ich war Teenager, das genaue Alter kenne ich nicht mehr. Und auf der Klassenfahrt habe ich einen Jungen aus einer anderen Schule kennengelernt, in den ich mich total verknallt habe. Er hat mir in einem Souvenirshop so einen riesigen Herz-Lolli gekauft. Das war das erste Mal, dass ich etwas von einem Jungen geschenkt bekommen habe, und das hat mich Tage lang beflügelt. Aber kleiner Spoiler: Die Geschichte ging nicht gut aus.

Collien Ulmen-Fernandes mit ihrem Ehemann: Schauspieler Christian Ulmen. © picture alliance/dpa | Carsten Koall

Was genau bedeutet das?

Ulmen-Fernandes: Erst gingen wir miteinander, so nannte man das früher, wenn man sich füreinander entscheidet. Nach der Klassenfahrt habe ich ihm Briefe geschrieben, doch er hat sich einfach nicht mehr gemeldet. Heute würde man sagen, er hat mich „geghostet“.

Können Sie verstehen, warum?

Ulmen-Fernandes: Ich war nicht so cool, war auch nicht besonders gekleidet, weil ich mich nicht mit Mode und Marken auskannte. Ich war das Nerd-Mädchen, für das man sich nicht interessiert hat. Man kennt das ja aus amerikanischen Teenie-Filmen: Es gibt die Cheerleader-Mädchen, in die alle verknallt sind, und die Nerds, die in Sachen Liebe den Kürzeren ziehen.

Collien Ulmen-Fernandes: „Ich wusste, dass ich sowieso keine Chance habe“

In den Filmen werden doch die hässlichen Entlein zum schönen Schwan und triumphieren am Schluss.

Ulmen-Fernandes: Diese Geschichten werden deshalb so konzipiert, weil die meisten Mädchen eben keine Cheerleaderin sind. Damit erreicht man die größere Zielgruppe.

Aber trat dieses Szenario nicht bei Ihnen ein? Sie wurden doch mit Ihren Fernseherfolgen zum Teenieschwarm.

Ulmen-Fernandes: Viele aus meiner Branche kennen das, dass die Leute, die einem früher den Rücken zugekehrt haben, plötzlich den Kontakt suchen. Christian, meinem Mann, ging es genauso. Es gab einen Typen, dem ich mit circa 17 Jahren total hinterher gerannt bin. Und er sagte zu mir „Ich glaube, du magst mich lieber als ich dich.“ Als ich dann mit 19 „Bravo TV“ moderiert habe, hat er mir auf einmal ständig geschrieben, ob ich ihn denn nicht treffen wollte. Aber darauf hatte ich keine Lust.

Aber Sie haben sich trotzdem weiter verliebt?

Ulmen-Fernandes: Früher war das immer heimlich, denn ich wusste, dass ich sowieso keine Chance habe. Es war aber niemand dabei, bei dem ich dachte: Das ist der Mann fürs Leben. Es gab einfache Kriterien wie: „Der hat gerade einen lustigen Witz gemacht.“

„Meine erste Liebe“ ist die neue Serie der Funke Tageszeitungen, in der Prominente von ihren persönlichen Erfahrungen in Sachen Beziehung berichten. © ZRB | iStock

Nachdem es mit den Jungs nicht klappte, womit haben Sie sich dann als Teenager beschäftigt?

Ulmen-Fernandes: Ich habe mich damals in alle möglichen Themen vertieft und wenn mich etwas interessierte, habe ich alles darüber gelesen. Zum Beispiel gab es eine Phase, wo ich alle Fakten zur Titanic kannte – das war noch vor dem Film. Das mache ich heute noch, wenn ich meine Dokumentationen vorbereite. Eine meiner Produzentinnen sagte: „Du bist wie Wikipedia. Was auch immer man zu dem Thema wissen will, man fragt Dich.“

Deswegen möchte Ulmen-Fernandes die Freunde ihrer Tochter casten

Welche Erkenntnisse in Sachen Liebe und Daten haben Sie Ihren einsamen Handwerkern beigebracht?

Ulmen-Fernandes: Eigentlich waren das lauter Quatsch-Tipps. Dem einen habe ich gesagt, dass ich immer ein bestimmtes alkoholisches Getränk zu mir genommen habe, wenn ich vor einem Date nervös war. Das hat er prompt getan, wie er mir später gestanden hat, und so bekam er starke Kreislaufprobleme.

Auch spannend: Christian Hümbs über TV-Job – „Wie eine zweite Familie“

Dem anderen habe ich empfohlen, er solle zu einem Date ein zweites Mädchen mitnehmen, in deren Gegenwart er sich locker gefühlt hat. So könnte er der Kandidatin, für die er sich wirklich interessiert hat, zeigen, wie er wirklich drauf ist. Diese Jungs waren wie meine Kumpel und ich habe richtig mit ihnen mitgefiebert. Deshalb habe ich ihnen Ratschläge gegeben, wie ich sie meinen Freunden geben würde.

Ihre Tochter wird jetzt zwölf. Werden Sie ihr Ratschläge für die erste Liebe geben?

Ulmen-Fernandes: Eigentlich würde ich die Jungs gerne casten, auf die sie sich einlässt. Ich habe eine Riesenangst, dass sie bei so einem absoluten Vollidioten landet. Wahrscheinlich muss sie auch solche Erfahrungen machen, aber als Mutter möchte man sie natürlich beschützen.

Collien Ulmen-Fernandes erhält unverschämte Kritik

Genießen Sie es immer noch, dass Sie dank Ihres Fernsehruhms angebetet werden?

Ulmen-Fernandes: Das ist nicht mehr so. Denn mit meinen Dokumentationen kehre ich ja wieder den Nerd hervor. Ich kriege von Männern jetzt so Feedback wie: „Früher warst du hot, aber jetzt kommst du mit deinen Nerv-Themen um die Ecke.“

Auch interessant: Hannes Jaenicke über Privatleben – „Das wird immer leiden“

Wie haben Sie eigentlich erkannt, dass sich ein Mann für Sie und nicht für Ihren Prominenz-Status interessiert hat?

Ulmen-Fernandes: Das war schwierig. Natürlich haben alle gesagt „Ich meine dich“, aber als öffentliche Person kann man das nie genau wissen. Aber mein Ehemann steht ja auch in der Öffentlichkeit. Und wenn das auf beide zutrifft, weiß man, dass sich der andere nicht deshalb für einen interessiert.