Berlin. Er lieh etlichen Hollywood-Stars seine Stimme, sprach auch in Kult-Hörspiel-Reihen. Jetzt ist Synchronsprecher Eckart Dux gestorben.

Eckart Dux, einer der bedeutendsten Synchronsprecher im deutschsprachigen Raum, ist tot. Er war die deutsche Stimme von Weltstars wie Anthony Perkins,

und Fred Astaire.

„Wir sind betroffen und traurig“, sagte Hörspiel-Regisseurin Heikedine Körting vom Audiolabel Europa am Donnerstag der dpa. Dux sei nach Auskunft der Familie friedlich eingeschlafen.

„Eine so lange Karriere – er konnte der Welt nicht mehr bieten, als er gegeben hat“, sagte Körting, die mit Dux unter anderem bei den Hörspiel-Reihen „Die drei ???“ und „TKKG“ zusammengearbeitet hat. Dux wurde 97 Jahre alt, er lebte im niedersächsischen Sassenburg bei Gifhorn. Zuvor hatte es Berichte über seinen Tod in sozialen Medien gegeben.

Die markant sonore Stimme von Dux begleitet deutsche Kinogänger seit fast 80 Jahren. Er war der feste Sprecher von Anthony Perkins, zum Beispiel in dem Horror-Klassiker „Psycho“ (1960), synchronisierte auch häufiger Steve Martin, etwa in „Solo für 2“ (1984). In den Hörspielen der Kinderbuchserie „Meine Freundin Conni“ war Dux für den Opa verantwortlich.

Daneben war Dux die deutsche Stimme von George Peppard, der in der Action-Serie „Das A-Team“ (1983 -1987) die Figur Hannibal verkörperte. Oder von Jerry Stiller in der Sitcom „King of Queens“ mit Kevin James. Zudem war Dux u.a. auch für die Synchronisation von Gandalf (gespielt von Ian McKellen) in der Hobbit-Trilogie von Peter Jackson (2012 - 2014) verantwortlich. Joachim Höppner, der Gandalf in „Der Herr der Ringe“ (2001 - 2003) sprach, war 2006 verstorben. (dpa/fmg)