Berlin. Der ESC 2024 wird nicht mehr von Peter Urban kommentiert. Nun steht sein Nachfolger fest – und es ist eine Radio- und TV-Legende.

Der ESC in Liverpool im vergangenen Jahr war der letzte für Kommentator Peter Urban. Ab 1997 kommentierte er den Eurovision Song Contest in Deutschland und wurde so zur Stimme des Wettbewerbs.

Nun hat der NDR bekannt gegeben, wer auf Urban folgt: Thorsten Schorn wird ab diesem Jahr den Kommentatoren-Job übernehmen. Er ist im deutschen Radio und Fernsehen eine Legende, bekannt unter anderem aus „Denn sie wissen nicht, was passiert“ bei RTL, als Stimme von „Shopping Queen“ bei Vox und als Moderator bei WDR 2.

Bereits im Februar hatte Schorn beim deutschen ESC-Vorentscheid als Off-Stimme die Beiträge gesprochen. Auf die Frage, ob dies als Indiz dafür gewertet werden könne, dass er auch den Eurovision Song Contest kommentiert, antwortete der innerhalb der ARD für den ESC zuständige NDR auf Anfrage unserer Redaktion zum damaligen Zeitpunkt ausweichend.

ESC Logo Malmö 2024 © eurovision.tv | eurovision.tv

„Es ist mir eine große Ehre und Freude, die Nachfolge von Peter Urban als ESC-Kommentator anzutreten“, zitiert der NDR Thorsten Schorn. Ihn habe der ESC schon als Kind fasziniert. „Ich nehme das Fernsehpublikum in Deutschland an die Hand und gemeinsam erleben wir die größte Musikshow der Welt.“

Schorn wird neuer ESC-Kommentator – Fans hatten anderen Favoriten

Mit der Besetzung setzt der NDR sein bereits seit Jahren etabliertes Vorgehen fort, bei den ESC-Formaten auf bekannte Gesichter zu setzen – zumindest was die Kommentierung und die Moderation, die Jahr für Jahr Barbara Schöneberger übernimmt, angeht. Diese Auswahl dürfte vor allem an der tendenziell älteren ARD-Zielgruppe orientiert sein. Jüngere Menschen damit für den ESC zu begeistern, scheint dagegen schwierig.

ESC-Fans hatten sich nach dem Ausscheiden Urbans vor einem Jahr ohnehin einen anderen Kommentator gewünscht: Constantin „Consi“ Zöller. Der SWR-Moderator ist seit Jahren für verschiedene ESC-Formate aktiv und selbst begeisterter ESC-Fan.