Berlin. ProSieben hat sich von Moderator Elton getrennt. Der lässt seiner Empörung in den sozialen Medien freien Lauf. Nun reagiert der Sender.

ProSieben trennt sich von „Schlag den Star“-Moderator Elton

Der TV-Star wird von der Entscheidung überrascht und zeigt sich empört

Jetzt reagiert der Senderchef auf Eltons Kritik

Diese Entscheidung schmeckt Elton überhaupt nicht. ProSieben teilte am Mittwoch mit, sich von dem Moderator zu trennen. Der 53-Jährige verliert damit seinen Job als Moderator der Sendung „Schlag den Star“, die er seit 2016 moderiert hatte. In den sozialen Medien ließ Elton seinem Frust freien Lauf. „Ich gebe diese wundervolle Sendung nicht freiwillig ab“, schreibt er bei Instagram. „Ich habe es heute erst erfahren, nachdem mein Management beim ProSieben-Chef angerufen hatte.“ Er sei „echt sprachlos, wütend, aber vor allem extrem traurig“.

Nun reagiert ProSieben-Chef Hannes Hiller auf die Kritik. Dieser würdigte Elton in der Mitteilung von Mittwoch noch mit den Worten: „Ich danke Dir herzlich für großes Entertainment, das Du in den vergangenen Jahrzehnten den ProSieben-Zuschauern geschenkt hast. Es war ein Fest mit Dir!“ Im Interview beim Medienportal dwdl.de antwortete Hiller auf die Frage, was bei der Kommunikation schiefgelaufen sei: „Ich versuche es mal mit einem Bild aus dem Fußball: Wenn jemand seit Jahren regelmäßig für den BVB aufläuft, aber dann immer häufiger im Fanblock den FC Bayern anfeuert, stellt sich doch zwangsläufig eine Frage: Wann ist die richtige Zeit für einen Vereinswechsel?“

Damit bestätigt Hiller die Vermutung von Elton, der mit bürgerlichem Namen Alexander Duszat heißt. Dieser sieht den Grund für sein ProSieben-Aus in seiner Tätigkeit bei Senderkonkurrent RTL. Dort moderiert er aktuell Sendungen wie „Blamieren oder Kassieren“ und „Schlag den Besten“ – Shows, die lange bei ProSieben liefen. Seit rund zwei Jahren werden die Shows jedoch von Stefan Raab für RTL produziert und von Elton moderiert.

Elton entsetzt nach ProSieben-Aus: „Sprachlos, wütend, extrem traurig“

„ProSieben ist es scheinbar zu viel, dass ich bei RTL arbeite. Auf einmal!“, schrieb Elton auf seinem Instagram-Profil. „Nachdem es hieß, man hätte kein Geld und keinen Sendeplatz, hat eben RTL zugeschlagen.“ Senderchef Hiller machte er Vorwürfe, dass dieser nicht richtig kommuniziert habe: „Der Senderchef von ProSieben hielt es nicht für nötig, mich mal anzurufen und zu fragen, was Sache ist.“

Eltons TV-Aus bei ProSieben kam ohne Vorankündigung und wird offenbar leise vonstattengehen. „Nicht mal eine Abschiedsshow wird mir nach 23 Jahren ProSieben gegönnt“, so der ehemalige Show-Praktikant, der durch Raabs Sendung „TV Total“ in den 2000er-Jahren berühmt wurde. „Ich kippe mir jetzt paar Bierchen rein und sage vielleicht morgen noch etwas dazu. Mal sehen, wer hier traut, zu kommentieren. Nochmal: Enttäuschung pur.“

Nachfolger von Elton bei „Schlag den Star“ wird ein alter Bekannter: Matthias Opdenhövel. Der 53-Jährige moderierte die Vorgängershow „Schlag den Raab“ bereits von 2006 bis 2011.