Berlin. Wer nicht zur Sonnenfinsternis nach Amerika fliegen will, kann das Schauspiel auch per Livestream verfolgen. Die wichtigsten Infos.

Am 8. April steht eine totale Sonnenfinsternis an

Das Naturschauspiel ist allerdings nicht überallauf der Welt zu sehen

Die wichtigsten Infos zum Himmelsspektakel

Nicht nur in Nordamerika, auch hierzulande fiebern Fans der totalen Sonnenfinsternis am heutigen Montag (8. April 2024) entgegen. Zumal es bis zur nächsten totalen Sonnenfinsternis in Deutschland sehr lange dauern wird – ein paar Jahrzehnte.

Sonnenfinsternis: Die NASA zelebriert das Naturschauspiel – Karte zeigt Kernschatten

Das ist natürlich kein Vergleich mit den USA, wo sogar Sonderflüge gestartet werden. Die Nasa bietet weltweit mehrere Übertragungen von Teleskopen an. Außerdem wird die Weltraumbehörde den Flug von drei Forschungsraketen streamen, die während der Sonnenfinsternis starten. Das NASA-Spektakel kann man auch von Deutschland digital verfolgen.

Die Karte zeigt, wo die Sonnenfinsternis 2024 zu sehen ist © dpa | dpa-infografik GmbH

Das Zeiss-Großplanetarium in Berlin macht derweil ein richtiges Event aus dem Naturschauspiel. Die Sonnenfinsternis kann man dort live in 360 Grad verfolgen. Die Bilder der Sonne kommen in Full-HD-Qualität.

Großes Kino bietet auch das Planetarium Hamburg an. Auch hier werden die Live-Bilder übertragen und von Experten kommentiert. Am Hamburger Himmel kommt es erst wieder im Jahre 2135 zu diesem Naturphänomen.

Die „Vereinigung der Sternfreunde“ macht derweil auf ein Ergebnis aufmerksam, das mal am deutschen Himmel verfolgen kann: „Der Komet Pons-Brooks hat erheblich an Helligkeit zugenommen.“ Er sei ein leichtes Objekt für jede Art von Fernglas.

Sonnenfinsternis 2024: Uhrzeit und Livestream

Gegen 19.00 Uhr (MESZ) geht es los. Zwischen 20.19 und 20.24 Uhr wird die Totalität erwartet. Dann wird es dunkel mitten am Tag, wenn sich die Sonne zur Mittagszeit über Mexiko verfinstert. Dann befindet sich die Mondscheibe genau vor der Sonnenscheibe.

Die Wetteraussichten sind allerdings nicht besonders gut. Für die USA sagte der Weather Channel für viele Regionen in Nordamerika Wolken, teils sogar Regen und Stürme voraus. In einer kleineren Region im Nordosten gebe es bessere Chancen, das Spektakel zu beobachten, berichtete der Wettersender. Um die totale Sonnenfinsternis in vollem Umfang erleben zu können, sei ein klarer Himmel mit Blick auf Mond und Sonne nötig, schreibt die Nasa. Die unheimliche Dunkelheit während des Tages, die mit ihr einhergehe, sei jedoch auch bei bewölktem Himmel wahrnehmbar.

FAQ: Weitere wichtige Fragen und Antworten zur Sonnenfinsternis

Wann ist die Sonnenfinsternis in Mexiko zu sehen?

Die partielle Sonnenfinsternis ist in Mexiko vormittags ab 9.32 Uhr (Ortszeit) zu sehen. Gegen 11.00 Uhr beginnt vor Ort die totale Sonnenfinsternis.

USA: Wann ist die Sonnenfinsternis in Washington zu sehen?

In Washington D.C. ereignet sich das Himmelsspektakel am nachmittag zwischen 14.00 Uhr und 16.30 Uhr (Ortszeit).

Kalifornien: Dann sehen Sie die Sonnenfinsternis in Los Angeles

An der Westküste beginnt das Naturschauspielab 10.00 Uhr vormittags (Ortszeit). Eine Stunde später ist die totale Sonnenfinsternis erreicht.

Wann war die letzte totale Sonnenfinsternis in Deutschland zu sehen?

Die Menschen in Deutschland konnten die spezielle Konstellation, bei der sich der Mond komplett vor die Sonnenscheibe schiebt, zuletzt vor 25 Jahren erleben.

Wann ist die nächste Sonnenfinsternis von Deutschland aus zu sehen?

Am 29. März 2025 ist es wieder über Deutschland so weit. Leider wird dann von hier aus gesehen nur ein sehr kleiner Teil der Sonnenscheibe beschattet. Die größte Verfinsterung wird auf Sylt mit maximal 25 Prozent Bedeckung erreicht, in Hamburg immerhin noch mit rund 20 Prozent.

Die nächste von Deutschland aus besser wahrnehmbare Finsternis ist dann am 12. August 2026. Für eine totale Sonnenfinsternis müssen sich die Menschen in Deutschland dagegen noch sehr lange gedulden: Erst am 3. September 2081 ist es wieder so weit.