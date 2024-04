San Francisco. Millionen Menschen in den USA freuen sich auf das astronomische Großereignis. Hotels sind ausgebucht, vielerorts soll gefeiert werden.

Es ist soweit: An diesem 8. April kommt es über den USA und Mexiko zu einem nur alle etwa 375 Jahre vorkommenden Ereignis: eine totale Sonnenfinsternis

In den Staaten liefen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren, vielerorts fällt die Schule aus, Hotels sind ausgebucht

Allerdings gibt es auch mahnende Worte seitens der Behörden

Es ist ein bisschen gruselig – und es ist ein Riesenspektakel am Himmel: wenn eine totale Sonnenfinsternis den Tag für kurze Zeit verdunkelt. Und selten ist es: Zwar gibt es zwei bis fünf Sonnenfinsternisse weltweit jedes Jahr, darunter fallen allerdings auch partielle Sonnenfinsternisse. Dass die Sonne komplett verdeckt wird, kommt nur etwa alle ein bis zwei Jahre vor. Und das ist dann auch immer nur von einem kleinen Stück der Erde aus sichtbar. Ist man an einen Ort gebunden, kann man nur etwa alle 375 Jahre eine totale Sonnenfinsternis erleben.

Sonnenfinsternis in den USA: Der Kernschatten der Finsternis wandert von Mexiko über die USA nach Kanada

Deswegen ist die Aufregung in Mittel- und Nordamerika gerade riesig: An diesem Montag (8. April) werden dort Millionen Menschen in Mittel- und Nordamerika – von Mexiko bis Kanada – eine totale Sonnenfinsternis am Himmel bewundern, vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Beginnend über dem Pazifik zieht sich der Kernschatten über den Norden Mexikos, überquert die USA über 13 Bundesstaaten von Texas schräg nordöstlich bis nach Maine und streift schließlich den Südosten Kanadas. Das Spektakel findet überwiegend am Nachmittag (Ortszeit) statt. In der Zone liegen Großstädte wie Dallas, Indianapolis, Buffalo und Montreal, insgesamt leben dort mehr als 30 Millionen Menschen.

Nächste Sonnenfinsternis in den USA erst wieder in 20 Jahren

„Eine totale Sonnenfinsternis kommt vor, wenn der Mond zwischen der Sonne und der Erde durchzieht und dabei die Sonne komplett verdeckt“, heißt es in einer Erklärung der US-Raumfahrtbehörde Nasa. „Der Himmel verdunkelt sich, als wäre es Morgengrauen oder Abenddämmerung.“ Die Nasa nennt es auch ein „kosmisches Meisterwerk“.

Die letzte totale Sonnenfinsternis war von den USA aus 2017 zu sehen, von Mexiko aus 1991 und von Kanada aus 1979. Die nächste – nach der am 8. April – für die USA und Kanada ist erst wieder für 2044 angekündigt, für Mexiko für 2052.

Landauf, landab Partys, Events und keine Schule

Kein Wunder also, dass landauf, landab Institutionen wie die Nasa und Astronomie-Fans in Mittel- und Nordamerika seit Monaten für den 8. April Pläne schmieden. An vielen Orten sind Partys zum gemeinsamen Beobachten geplant. Zahlreiche Schulen in Bezirken, von denen aus die totale Sonnenfinsternis beobachtet werden kann, haben angekündigt, an diesem Tag zu schließen.

Zudem haben Millionen Menschen, die anderswo leben, Reisen gebucht. Hotels und Ferienwohnungen in den Gegenden mit totaler Sonnenfinsternis sind vielerorts ausgebucht, die Behörden warnen vor sehr hohem Verkehrsaufkommen. Für alle US-Urlauber vor Ort, die die Sonnenfinsternis erleben wollen: Die Raumfahrtbehörde Nasa hat auf ihrer Webseite eine interaktive Karte, auf der erkennbar ist, wo und wann die Sonnenfinsternis in Mittel- und Nordamerika zu sehen ist.

Aber Achtung: Wer vor Ort die Sonnenfinsternis bestaunen will, für den ist eine Schutzbrille mit einem speziellen Filter ein Muss. Eine gewöhnliche Sonnenbrille bietet nicht genügend Schutz, die Augen können Schaden nehmen. Auch ein Blick durch ein Fernglas oder die Handykamera schützen nicht vor der Kraft der Sonnenstrahlung.

In Deutschland braucht es Geduld bis zur nächsten totalen Finsternis

Die Europäer haben leider das Nachsehen: Von Europa aus kann das astronomische Spektakel nicht beobachtet werden. Lediglich am westlichen Rand des Kontinents – in Teilen Portugals, Spaniens, Irlands und Großbritanniens sowie in Island – ist eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. In Deutschland hatte es zuletzt im August 1999 eine totale Sonnenfinsternis gegeben. Und bis zur nächsten dauert es noch Jahrzehnte: Sie wird 2081 über Teilen Süddeutschlands zu sehen sein. Nicht so lange hin ist es hierzulande bis zur nächsten partiellen Sonnenfinsternis, bei welcher der Mond die Sonne zumindest teilweise verdeckt – am 29. März 2025.

