Wetter: Achtung, extremes Glatteis! Wo Sie heute aufpassen müssen

Über Deutschland geht am Mittwoch eisiger Regen nieder. Die Bahn rechnet mit Behinderungen, Flughäfen schränken den Betrieb ein.

Wetterwarnung Extremes Glatteis! Verkehrschaos in Deutschland droht

Berlin. Es wird ungemütlich in weiten Teilen Deutschlands. Für die Mitte und den Süden des Landes warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch vor extremer Glatteis und Eisbruchgefahr. Im Bahnverkehr ist mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen, im Flugverkehr ebenfalls.

Demnach sind vor allem betroffen die Bundesländer

Baden-Württemberg

Bayern

Rheinland-Pfalz

Hessen

Thüringen

der Süden von Nordrhein-Westfalen

und Sachsen.

Glatteis: Warnung vor extremem Unwetter

In bestimmten Regionen gilt laut DWD sogar eine Warnung vor einem extremen Unwetter, zu den möglichen Auswirkungen gehören neben massiven Störungen im Straßen- und Schienenverkehr auch Schäden an der Infrastruktur infolge großer Eislasten an Masten und Gebäuden. Auch Stromausfälle seien denkbar.

Die Animation des signifikanten Wetters aus unserem hochaufgelösten ICON D2 Modell für morgen zeigt die sich formierende #Luftmassengrenze mit dem gefrierenden Regen südlich angrenzend und den #Schneefällen nördlich davon. /V pic.twitter.com/Ls7mREVf2q — DWD (@DWD_presse) January 16, 2024

Laut Wetterdienst setzt ab der zweiten Nachthälfte im Südwesten Regen ein, bis zum Mittwochabend soll es dann vor allem südlich von Main und Mosel zu massiver Glatteisbildung durch gefrierenden Regen kommen. Vom südlichen Rheinland-Pfalz und dem Saarland bis nach Südhessen und Nordwestbayern könne bei Niederschlagsmengen zwischen 20 und 30 Litern pro Quadratmeter dabei sogar „extremer Eisansatz“ an Gegenständen, Oberleitungen und Bäumen entstehen.

Auch im Süden von Nordrhein-Westfalen ist laut DWD mit größeren Beeinträchtigungen auf Straßen und Schienen zu rechnen. Es werde dort mancherorts stark schneien, teilten die Meteorologen am Dienstagabend in Essen mit. Das Wetter werde „teils unwetterartig“.

Im Siegen-Wittgensteiner Land und im Hochsauerland werden bis Donnerstagmorgen binnen 24 Stunden 15 bis zu 25 Zentimeter Neuschnee erwartet, mancherorts könnten es sogar 35 Zentimeter sein. Nördlich der Linie Düsseldorf-Paderborn gibt es der Schätzung zufolge hingegen nur etwa einen Zentimeter Neuschnee.

Schwere Schneefälle: Deutsche Bahn warnt vor deutschlandweiten Behinderungen

Parallel dazu gibt den Meteorologen zufolge in der Mitte Deutschlands noch massive Schneefälle, die nördlich des Mains mit bis zu 30 Zentimetern binnen 24 Stunden teils ebenfalls unwetterartigen Charakter haben können. Dadurch drohten ebenfalls Verkehrsbehinderungen sowie Schneebruch, hieß es weiter.

Der Regionalzug fährt auf verschneiten Gleisen vom Potsdamer Hauptbahnhof kommend in Richtung Brandenburg (Havel).

Der ADAC Hessen-Thüringen warnt ebenfalls vor Autofahrten bei Schnee und Glatteis. Lassen sich Fahrten jedoch nicht verschieben, sei es besonders wichtig, umsichtig und vorausschauend zu fahren und genügend Abstand zum Vordermann zu halten. Darüber hinaus dürften Autofahrer bei winterlichen Straßenverhältnissen laut Winterreifenpflicht nicht mit Sommerreifen fahren.

Die Deutsche Bahn warnte bereits vor deutschlandweiten Auswirkungen auf den Regional- und Fernverkehr und setzte Kulanzregeln in Kraft. Die Tickets von Reisenden, die ihre Fahrt wegen der Unwettergefahr am Mittwoch verschieben, behalten ihre Gültigkeit. Zudem wurde die Zugbindung generell aufgehoben. Lesen Sie dazu:Bahn verspätet oder ausgefallen? So gibt‘s Geld zurück

Wichtiger Hinweis aufgrund von angekündigtem starken Schneefall und Eisregen: Es wird erwartet, dass der Bahnverkehr am Mittwoch deutschlandweit beeinträchtigt ist. Weitere Informationen zur Lage auf https://t.co/rnaSSELCgU — Deutsche Bahn Personenverkehr (@DB_Bahn) January 16, 2024

Eisregen und Schneefall: Einschränkungen im Flugverkehr erwartet

Deutschlands größter Flughafen in Frankfurt am Main erwartet für Mittwoch einen stark eingeschränkten Flugverkehr. Es sei mit massivem Schneefall und Eisregen zu rechnen. Passagiere sollten den Status ihres Flugs im Vorfeld prüfen und bei einer Stornierung nicht anreisen. Auch am Flughafen München werden Einschränkungen erwartet, wie eine Sprecherin des Airports sagte.

Für die Flughäfen München und Frankfurt hat die Lufthansa angekündigt, nur einen Rumpfflugplan anzubieten. An ihren Drehkreuzen werde man nach den Vorgaben der Flughäfen nur die allernotwendigsten Flüge darstellen können, sagte ein Sprecher des Unternehmens am Dienstag. Gestrichen würden Kurzstrecken ebenso wie Langstrecken. Lesen Sie dazu:Flug verspätet oder ausgefallen: So kommen Passagiere an ihre Entschädigung

Das hat auch Auswirkungen für den Flughafen BER: Für Mittwoch wurden bislang 20 Flüge nach und aus Frankfurt gestrichen (je 10 Starts und 10 Landungen) sowie 10 Flüge von und nach München (je 5 Starts und 5 Landungen), wie eine Flughafensprecherin am Dienstagnachmittag sagte. Passagiere, die nach Frankfurt oder München wollen, wurden gebeten, sich regelmäßig über ihren Flugstatus zu informieren.

Lufthansa warnt: Angebot wird Bedarf nicht decken

Lufthansa bat die Kunden, sich vor der Anreise zum Flughafen über den Status des jeweiligen Fluges zu informieren. „Sollte Ihr Flug annulliert sein und Sie keine andere Bestätigung für denselben Tag haben, kommen Sie bitte nicht zum Flughafen. Es gibt dort keine Umbuchungsmöglichkeiten“, hieß es auf der Lufthansa-Webseite. Die Kunden sollten dafür die Online-Services und die Hotlines nutzen.

Aufgrund des vorhergesagten starken Schneefalls und Eisregens kommt es am Mittwoch, 17. Januar und Donnerstag, 18. Januar am @Airport_FRA und @MUC_Airport zu Verzögerungen im Betriebsablauf und zu Flugausfällen. pic.twitter.com/WnGjlFYNg6 — Deutsche Lufthansa (@Lufthansa_DE) January 16, 2024

Das Flugangebot werde den Bedarf bei weitem nicht decken, sagte der Sprecher. Innerdeutsch könnten die Kunden versuchen, auf die Bahn umzusteigen. Am Mittwoch werde man die Lage für den Donnerstag neu bewerten. Auch für diesen Tag haben die Flughäfen witterungsbedingte Einschränkungen bei der Flugzeugabfertigung angekündigt.

Glatteis: Tote und Verletzte in der Nacht zu Dienstag

Schon in der Nacht zu Dienstag sorgten eisige Temperaturen für glatte Straßen in Deutschland. In Oderwitz im sächsischen Landkreis Görlitz kam ein 28 Jahre alter Mann bei einem Unfall ums Leben. Er war mit seinem Wagen von der glatten Straße abgekommen und gegen zwei Bäume geprallt.

In Niedersachsen gab es am Dienstag mehrere Sperrungen auf Autobahnen wegen verunglückter Lastwagen, wie die Polizeistellen mitteilten. Mehrere Menschen wurden verletzt. In Brandenburg zählte die Polizei Dutzende Karambolagen. Auch Verletzte soll es gegeben haben.

Doch nicht nur Teilen Deutschlands macht der viele Schnee zu schaffen – auch im Norden Großbritanniens brachte das Wetter bereits etlichen Niederschlag. Rund 100 Schulen in Schottland blieben wegen Schnee und Eis auf den Straßen am Dienstag vorsorglich geschlossen, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Auch in Nordirland öffneten einige Schulen nicht. (dpa/AFP)