In einer Schule in Arras im Norden Frankreichs ist ein Lehrer tödlich verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde gefasst.

Attacke in Arras Lehrer stirbt bei Messerangriff an Schule in Frankreich

Arras. Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat in einer Schule im nordfranzösischen Arras einen Lehrer getötet. Ein weiterer Lehrer und eine Aufsichtsperson seien bei dem Angriff schwer verletzt, hieß es am am Donnerstag in Polizeikreisen. Schülerinnen oder Schüler seien nicht verletzt worden. Der Täter habe „Allah ist groß“ geschrien.

Nach Angaben von Innenminister Gérald Darmanin wurde der Täter festgenommen. Am Lycée Gambetta in Arras sei ein Polizeieinsatz im Gang, schrieb Darmanin im Onlinedienst X (vormals Twitter).

Macron hat angekündigt, zu der Schule nach Arras zu reisen.

Macron will nach Arras reisen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wolle sich nach Arras begeben, teilte der Elysée mit. Auch Darmanin wird in Arras erwartet. Premierministerin Elisabeth Borne sagte einen Besuch in Orléans ab und kehrte nach Paris zurück.

Die Polizei rief dazu auf, aus Respekt vor den Angehörigen der Opfer keine Bilder oder Videos in den Onlinediensten zu verbreiten. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Sie wecken in Frankreich die Erinnerung an die Ermordung des Lehrers Samuel Paty, der 2020 Opfer eines dschihadistisch motivierten Anschlags geworden war. (bün/AFP)