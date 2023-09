Spanien: Unwetter fordert mehrere Tote – darunter fünf Urlauber

Land unter in Spanien: In weiten Teilen des Landes sind sintflutartige Regenfälle niedergegangen. Die Behörden raten den Bewohnern, zu Hause zu bleiben.

Madrid. Spaniens Wetter spielt verrückt. Monatelang litt das Land unter großer Trockenheit und einer Serie von Hitzewellen mit Rekordtemperaturen von über 40 Grad im Schatten. Die Trinkwasserspeicher waren zuletzt nur noch zu einem Drittel gefüllt. Nun, im Spätsommer, ziehen schwere Unwetter durch Spanien. Es kam zu sintflutartigen Regenfällen, die Überflutungen verursachten. Mehrere Menschen starben – darunter auch Urlauber.

Der Montag, für viele Hauptstadtbewohner der erste Arbeitstag nach den Sommerferien, begann in Madrid mit einem Verkehrschaos. Heftige Wolkenbrüche hatten in der Nacht zum Montag Teile der Hauptstadtregion unter Wasser gesetzt. Etliche Straßen, Metrostationen, Tunnel, Bahnlinien und sogar die Stadtautobahn wurden überschwemmt.

Unwetter in Spanien fordert mehrere Tote

Mit am schlimmsten traf es den Madrider Vorort Aldea del Fresno, der von drei Flüssen umgeben ist. Die Flüsse, die normalerweise wenig Wasser führen, verwandelten sich plötzlich in reißende Ströme. Allein in diesem Ort wurden in der Nacht drei Brücken durch die Fluten zerstört.

Nachdem Spanien monatelang von Dürre geplagt war, wurde das Land direkt zwei Mal von extremen Unwettern mit sintflutartigem Regen heimgesucht. Autos strandeten in Madrid und wurden von Sand begraben.

Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Eine dieser Brücken riss ein vollbesetztes Auto mit in die Tiefe. In dem Fahrzeug saß eine vierköpfige Familie. Mutter und Tochter konnten sich umgehend aus dem Wagen befreien und ans Ufer gelangen. Der zehnjährige Sohn wurde Stunden später lebend geborgen. Er hatte sich auf einen Baum retten können. Der Vater, der am Steuer saß, wird noch vermisst. Im selben Ort wird zudem nach einem 83-jährigen Rentner gesucht.

Mehrere Regionen von Unwetter betroffen

Auch die Madrider Nachbarregion Kastilien-La Mancha erwischte es schwer. Dort ertrank im Ort Casarrubios del Monte (Provinz Toledo) ein Mann in einem Aufzug. Der Lift war vermutlich durch einen Stromausfall steckengeblieben und dann mit Wasser vollgelaufen. Im Nachbardorf Bargas starb ein Autofahrer in seinem Fahrzeug, das von den Wasserfluten erfasst wurde.

Zwei junge Männer kamen in den Pyrenäen um. Sie waren trotz Unwetterwarnung in eine Schlucht geklettert, die sich bei starken Regenfällen in kurzer Zeit mit Wasser füllt. Die beiden Kletterer, 31 und 34 Jahre alt, konnten nur noch tot geborgen werden.

Ein Beamter der Guardia Civil sucht nach Vermissten an der Pedrera-Brücke in Aldea del Fresno, Madrid. Die Guardia Civil sucht in der Gegend nach zwei vermissten Personen.

Foto: Alejandro Martínez Vélez/EUROPA PRESS/dpa

Im Ort Buenache de Alarcón in der Provinz Cuenca im Osten Spaniens mussten die Bewohner evakuiert werden, nachdem das Wasser in ihrem Dorf bis zu zwei Meter hoch stand. Bürgermeisterin Raquel Hortelano berichtete, dass zahlreiche Wohngebäude und Geschäfte zerstört worden seien. Auf Fernsehbildern sah man, dass sich die Straßen des Dorfes in eine Schlammwüste verwandelt hatten.

Die größten Niederschlagsmengen gingen in Nordostspanien in der bei Urlaubern beliebten Mittelmeerprovinz Tarragona (Costa Dorada) nieder, wo binnen weniger Stunden 120 Liter pro Quadratmeter gemessen wurden. In Südspanien in der Atlantikprovinz Cádiz wurden sogar 170 Liter gemessen.

Spanien: Zweites großes Unwetter innerhalb einer Woche

Es ist das zweite heftige Unwetter innerhalb kurzer Zeit in Spanien. Bereits vor einer Woche fegte eine gewaltige Schlechtwetterfront durch den spanischen Mittelmeerraum und verursachte schwere Sachschäden. Fünf Menschen starben damals – alle waren Urlauber und kamen im Meer um.

Wegen der schweren Unwetter in weiten Teilen Spaniens haben knapp 10.000 Menschen am Sonntag ihre Häuser und Wohnungen nicht verlassen dürfen.

Foto: Marc Asensio Clupes/ZUMA Press Wire/dpa

Zu den Opfern gehörten drei deutsche Touristen. Darunter sind ein Vater und sein erwachsener Sohn, die trotz Unwetterwarnung von der Insel Menorca nach Mallorca segelten. Eine Woche lang suchten Seenotdienst, Küstenwacht und Marine nach ihnen – vergeblich.

Eine weitere Urlauberin ertrank, nachdem sie auf Mallorca bei Sturmflut ins Meer ging. Zwei argentinische Touristen starben in Malaga, als sie sich bei Wind und Wellen mit ihrem Stehpaddel-Brett aufs Meer wagten.