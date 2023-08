Urlaub: 10 Doppelgänger-Orte, um Geld zu sparen

Eine Reise nach Bali, Australien oder Kanada ist für den ein oder anderen ein wahrer Lebenstraum. Doch meist sind diese Länder nicht nur weit weg, sondern auch teuer. Ein Urlaub an den Wunschzielen kann schon mal mehr als ein ganzes Monatsgehalt kosten.

Doch nur weil das Geld fehlt, muss nicht auf den Urlaub verzichtet werden. Es gibt viele „Doppelgänger“, die eine Reise in die Ferne ersetzen können. Dazu sind sie nicht nur günstiger, sondern wegen der kurzen Entfernung auch wesentlich besser für die Umwelt. Eine – nicht ganz ernstzunehmende – Liste.

Urlaubsdoppelgänger 1: Albanien statt Bali

Bali gehört wohl nicht nur zu einem der beliebtesten Urlaubsorte für Influencer, auch der Rest der Welt scheint die kleine Insel zu mögen. Das türkisfarbene Wasser, die weißen Strände und die außergewöhnliche Natur begeistern jedes Jahr viele Urlauber.

Badestrand mit Blick auf die kleine Insel Ishul Ksamil in Albanien.

Foto: IMAGO / imagebroker

Doch statt 17 Stunden zu fliegen, kann so eine Landschaft auch schon in viereinhalb Stunden erreicht werden. Und zwar mit einer Reise nach Albanien. Wasser, Strände und Natur sind ebenso atemberaubend wie auf Bali.

Dazu kommt aber der klare Vorteil: Albanien ist wesentlich günstiger. Für ein Abendessen für zwei mit Getränken zahlen Urlauber in der Hauptstadt Tirana zwischen 15 bis 30 Euro. Und auch Unterkünfte sind wesentlich kostengünstiger als auf der Insel.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Hamburg in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Urlaubsdoppelgänger 2: Barcelona statt Kapstadt

Ein unvergessliches Erlebnis erwartet Reisende in Kapstadt. Die südafrikanische Stadt ist ein absolutes Must-have auf der Bucket-Liste. Doch wenn die Sehnsucht nach einem schnellen, belebenden Ausbruch in der Luft liegt, dann ist die spanische Metropole Barcelona die ideale Alternative.

Ähnlich wie in Kapstadt beeindruckt auch Barcelona mit einer faszinierenden Architektur. Der Blick auf das Meer ist hier allgegenwärtig, denn die Stadt erstreckt sich entlang des Mittelmeers. Ein Städtebesuch, der gleichzeitig die Möglichkeit eines Strandtages bietet – eine einzigartige Kombination, die für unwiderstehliche Entspannung sorgt.

Dank einer vergleichsweise kurzen Flugdauer von etwa zweieinhalb Stunden ist die Stadt ideal für einen spontanen Trip geeignet. Wer etwas mehr Zeit mitbringt, kann auch mit dem Zug nach Barcelona und so umweltfreundlicher reisen.

Auch interessant: Ferienwohnungen: So lohnt sich das Investment richtig

Urlaubsdoppelgänger 3: Azoren statt Hawaii

Bei Azoren muss der ein oder andere vielleicht erstmal recherchieren, was das genau ist, doch die Internetsuche lohnt sich. Die Region in Portugal beeindruckt mit seinen atemberaubenden Wasserfällen, Vulkanlandschaften und großzügigen Sandstränden. Damit sind die Azoren vergleichbar mit Hawaii.

Eine landschaftliche Ansicht auf der Insel des Fayal, Azoren.

Foto: IMAGO / Wirestock

Diese neun portugiesischen Inseln, die ungefähr 1400 Kilometer vom Festland entfernt sind, erweisen sich als ideale Ziele fürs Inselhopping, eine beliebte Art des Reisens, die auch auf Hawaii sehr geschätzt wird. Bislang unberührt von Massentourismus, können Reiseliebhaber die Geheimnisse und Insidertipps der Azoren in vollen Zügen genießen.

Urlaubsdoppelgänger 4: Georgien statt Australien

Eine Reise nach Australien ist wohl für so einige ein Lebenstraum. Doch statt jahrelang zu warten, um dann am Ende vielleicht trotzdem nicht nach Australien zu fliegen, kann schon ein Trip nach Georgien eine gute Alternative bieten.

Lesen Sie auch: So sparen die Deutschen beim Sommerurlaub

Bei heißen Temperaturen bietet das Schwarze Meer eine willkommene Abkühlung. Und auch in den restlichen Jahreszeiten kann Georgien mit einer Weinlese oder Ski unvergessliche Momente bescheren.

Dazu lohnt es sich in den Event-Kalender des kleinen Staates zu schauen: Die Kaukasusregion hat besonders im Frühling eine Fülle an Festivals und Open-Air-Veranstaltungen zu bieten.

Urlaubsdoppelgänger 5: Lieberoser Wüste statt Sahara

Für einen Wüstenbesuch muss man ins Ausland fahren – würde man denken, doch die Lieberoser Wüste in Brandenburg beweist das Gegenteil. Zwar ist der deutsche Ort biologisch betrachtet keine Wüste und auch Temperaturtechnisch nicht mit der Sahara zu vergleichen, doch kann es für einen beeindruckenden Trip ausreichen.

Diese außergewöhnliche Freifläche entstand als Resultat eines Großbrands im Jahr 1942. Der sandige Boden hat durch das jahrzehntelange Durchqueren sowjetischer Panzer seinen ursprünglichen Überzug verloren und präsentiert sich heute in einem wüstenähnlichen Erscheinungsbild.

Urlaubsdoppelgänger 6: Südtirol statt Kanada

Um die kanadische Berg-Erfahrung zu haben, muss man gar nicht so weit reisen. So kann ein Trip nach Südtirol schon die notwendige Bergluft liefern und für Erholung sorgen. Der Ortler im Vinschgau kann mit seiner Höhe von 3905 Metern problemlos mit dem Mount Robson in Kanada mithalten – dieser ragt gerade mal 49 Meter höher empor.

Die Berghütte Dreizinnen in Südtirol.

Foto: picture alliance/Franz Neumayr

Und auch beim Wintersport kann Südtirol liefern. Nicht ohne Grund fahren tausende Deutsche jeden Winter in den Süden, um ihre Skier auszupacken. Durchdrungen von italienischem Charme, hält die alpenländische Küche auch für Feinschmecker eine einzigartige Vielfalt bereit. Ein zusätzlicher Vorteil: Die Südtiroler Winzer sind für ihre exquisiten Weinkreationen weithin bekannt.

Urlaubsdoppelgänger 7: Norwegen statt Neuseeland

Atemberaubende Berglandschaften, türkisfarbene Seen und viel Natur – all das und noch mehr hat Neuseeland zu bieten. Wer jedoch nicht stundenlang im Flieger sitzen will, um mit hundert anderen Backpackern die gleichen Fotos zu machen, kann auf eine Alternative zurückgreifen.

Norwegen ist mit seinen Landschaften nicht nur ein würdiger „Doppelgänger“ für Neuseeland. Dazu hat das Land noch das skandinavische Flair zu bieten. Besonders für sportliche Urlauber kann Norwegen das ideale Reiseziel sein.

Lesen Sie auch: Hüllenlos ins Meer: Die schönsten FKK-Strände der Welt

Das Land hat so einiges zu bieten: aktive Naturerlebnisse in unvergleichlichen Nationalparks, einzigartige Erkundungen der Fjorde im Kajak und die seltene Begegnung mit Tieren – von majestätischen Elchen über anmutige Rentiere bis hin zu beeindruckenden Polarbären.

Statt 23 Stunden im Flieger zu sitzen, kann Norwegen schon in zwei Stunden erreicht werden. Dazu kann man von Deutschland auch mit dem Zug oder Auto in das Land fahren, um so die Umwelt zu schonen.

Urlaubsdoppelgänger 8: Lüneburger Heide statt Provence

Sucht man Lüneburger Heide im Internet, kann man bei den Bildern schnell den Eindruck gewinnen, dass die Heide in der Provence in Frankreich liegt. Dabei ist diese außergewöhnliche Landschaft in Deutschland zu finden.

Die Lüneburger Heide strahlt in lila.

Foto: IMAGO / Zoonar

Lilafarbene Felder, soweit das Auge reicht, das kann auch Deutschland. Der dortige Naturpark beheimatet die größten zusammenhängenden Heideflächen Mitteleuropas und lädt zum Wandern, Entspannen und Fotografieren ein.

Auch interessant: Preissturz in Italien? Kroatien-Szenario bleibt wohl aus

Urlaubsdoppelgänger 9: Sierra Nevada in Spanien statt in Kalifornien

„Sierra Nevada“ bedeutet so viel wie „schneebedecktes Gebirge“ und befindet sich sowohl in Kalifornien als auch in Spanien. In beiden Regionen stellt die Sierra Nevada den höchsten Gebirgszug dar und verläuft parallel zur Küste – in Kalifornien entlang des Pazifiks und in Spanien entlang des Mittelmeers.

Die kalifornische Sierra Nevada erhielt ihren Namen von der spanischen de-Anza-Expedition, daher könnte man sagen, dass die spanische Sierra Nevada sozusagen die ursprüngliche ist. Da bietet es sich an, in Europa zu bleiben und zum Original zu fahren.

Mehr zum Thema Urlaub:

Urlaubsdoppelgänger 10: Rheingau statt Toskana

Italien ist nicht nur für Weinliebhaber ein absolutes Traumreiseziel. Tausende Urlauber fahren jedes Jahr in das europäische Land, um ein paar Tage im Süden zu verbringen. Doch wer guten Wein verkosten möchte, muss dafür nicht bis in die Toskana fahren, sondern kann das auch direkt vor der Haustür.

Das Rheingau-Gebiet überzeugt nicht nur mit seinem Wein.

Foto: IMAGO / Wirestock

Der Rheingau gehört mittlerweile zu den beliebtesten Weinregionen in Deutschland. Bekannt für seinen Riesling, hat die Region noch so einiges mehr zu bieten. Historische Bauten, Schlösser und malerische Städte bieten einen geeigneten Ort, um eine Auszeit vom Alltag zu bekommen. Dazu kann das Gebiet auch einfach mit dem Zug erreicht werden. (ari)