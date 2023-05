ESC 2023: So können Sie im Finale abstimmen

ESC-Finale in Liverpool: Wer holt die begehrten 12 Punkte? So stimmen Sie ab! Außerdem: Alle Infos zum neuen Punktesystem und zur Jury.

Es ist wieder soweit: Im Mai findet der 67. ESC statt. Diesmal aber nicht im Gewinnerland, sondern in Liverpool.

ESC 2023: Alle Infos zum Song Contest in Liverpool

ESC 2023 Eurovision Song Contest: So können Sie im Finale abstimmen

Liverpool. Im Finale des Eurovision Song Contests kämpfen heute 26 Acts um die gläserne Trophäe. Wer wird Nachfolgerin oder Nachfolger des Kalush Orchestras und holt den ESC ins eigene Land? Das bestimmen nationale Jurys und die TV-Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie Sie beim Eurovision Song Contest abstimmen können, lesen Sie hier.

Punktevergabe beim ESC 2023: Das sind die Änderungen

Im Laufe der ESC-Geschichte hat sich das Voting-System mehrfach geändert. Anfangs wurden die besten Acts ausschließlich von Jurys gewählt. Dann wurde das System vorübergehend durch ein Telefonvoting ersetzt, was dazu führte, dass sich benachbarte Länder gegenseitig Punkte zuschoben. Um dem entgegenzuwirken, wurde eine Kombination aus Jury- und Zuschauervoting eingeführt. Die Vetternwirtschaft bei den Punkten hat das aber nur eingeschränkt verhindert.

Und auch 2023 gab es beim ESC-Voting eine Änderung: In den Halbfinals entscheiden nur noch die Stimmen der Zuschauer. Im Finale werden heute wieder die Jurys eingesetzt. Die haben allerdings schon auf Basis der Generalprobe abgestimmt.

Mehr dazu: ESC 2023 – Diese strengen Regeln gelten für Abstimmung & Voting

Neues ESC-Voting: Auch Fans aus Nicht-ESC-Ländern können abstimmen

Eine weitere Neuerung beim ESC 2023 ist, dass auch Fans aus Ländern, die nicht am Wettbewerb teilnehmen, abstimmen können. Möglich macht dies ein kostenpflichtiges Online-Voting. Die Ergebnisse des Online-Votings werden während der Show bekanntgegeben und haben das gleiche Gewicht wie die Stimmen eines teilnehmenden Landes.

Teilnahme am Voting für das ESC-Finale 2023: So funktioniert's

Zuschauerinnen und Zuschauer aus Deutschland haben drei Möglichkeiten abzustimmen:

Anruf: 01371 3636 + Zweistellige Endziffer des Favoriten (14 Cent pro Anruf)

SMS: Zweistellige Startnummer des Favoriten an 99599 (20 Cent pro SMS)

Abstimmung in der Eurovision -App (20 Cent pro Stimme)

Zu beachten ist, dass Zuschauer nicht für ihr eigenes Land abstimmen können. Außerdem können maximal 20 Stimmen abgegeben werden. Die Leitungen sind zudem erst geöffnet, wenn alle Acts ihre Beiträge vorgetragen haben. Die gewählte Starnummer muss immer zweistellig sein, also z.B. 01 statt 1.

ESC 2023: Die Startreihenfolge im Finale

Bei den Kosten pro Stimme kommen die Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland übrigens günstig weg: In fast allen anderen Ländern werden höhere Gebühren von teilweise über einem Euro pro Anruf oder SMS erhoben. Lediglich in Dänemark kann man noch günstiger abstimmen.