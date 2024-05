Berlin. Spätestens nach einem Outfit-Fauxpas gilt Kaleen aus Österreich als ESC-Fanliebling – obwohl Experten ihre Siegchancen skeptisch sehen.

Ausgerechnet ein Auftritt, bei dem nicht alles glattlief, katapultierte Kaleen in die Herzen der ESC-Fans. Bei einer Eurovision-Party im April präsentierte die 29-Jährige ihren Song „We Will Rave“, mit dem sie beim ESC 2024 für Österreich ins Rennen geht – und schon nach etwa einer Minute passierte das Malheur: Die Halterung ihres Oberteils, mehr oder minder nur ein BH, löste sich während des Auftritts. Doch Kaleen fackelte nicht lange, hielt das Kleidungsstück fest, um Schlimmeres zu verhindern – und machte einfach weiter.

Solche Szenen bringen Sympathiepunkte. Bei den Fans ist die Österreicherin nicht nur wegen ihres kuriosen Outfit-Patzers beliebt. Auf ESC-Prepartys wird ihr Song laut mitgesungen, sie gilt als Fanfavorit – auch, wenn Buchmacher Kaleen kaum Chancen auf den Sieg beim Eurovision Song Contest 2024 zuschreiben.

Österreich beim ESC 2024: Kaleen mit „We Will Rave“

Der Beitrag der Oberösterreicherin wurde aus 14 Titeln vom ORF für den ESC ausgewählt. Vorher galt Kaleen, die bürgerlich Marie-Sophie Kreissl heißt, in ihrer Heimat als relativ unbekannt. Aufmerksame TV-Zuschauer und Castingshow-Fans in Deutschland dürften Kaleen jedoch möglicherweise wiedererkennen. 2014 erreichte sie das Finale bei der ProSieben-Show „Got to Dance“. Neben ihrer Karriere als Sängerin ist sie als Choreografin und Tänzerin tätig.

Der Pop-Song, mit dem Kaleen beim ESC 2024 für Österreich an den Start geht, erinnert an die Musik der späten 90er Jahre. Wilde Techno-Elemente machen „We Will Rave“ zu einem Track, zu dem man mitgrölen und tanzen will. Ins Ohr geht vor allem der Refrain mit der eingängigen Passage „We ram-di-dam-dam-dam – We Will Rave“.

Um das Retro-Feeling perfekt zu machen, greift Kaleen im Musikvideo zu einem Outfit, das so auch aus dem Science-Fiction-Klassiker „Matrix“ stammen könnte. Getanzt wird selbstverständlich auch, dafür hat sich die Sängerin Unterstützung geholt: Im Video sind fünf männliche Models aus der diesjährigen Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ zu sehen.

Österreich beim ESC 2024: Kaleen mit „We Will Rave“ im Video

So erfolgreich war Österreich zuletzt beim Eurovision Song Contest

Die ESC-Bilanz von Österreich ist ausbaufähig. In den vergangenen Jahren konnte die Alpenrepublik lediglich eine Finalteilnahme für sich verbuchen, alle anderen Künstler scheiterten im Semifinale. Erfolgreichster Act seit 2019: Teya & Salena mit ihrem satirischen Pop-Song „Who The Hell Is Edgar?“. Dabei sprang beim ESC 2023 immerhin Platz 15 heraus.

Jahr Interpret Beitrag Platz 2023 Teya & Salena Who The Hell Is Edgar? 15 2022 LUM!X & Pia Maria Halo Im Semifinale ausgeschieden 2021 Vincent Bueno Amen Im Semifinale ausgeschieden 2020 Vincent Bueno Alive ESC abgesagt 2019 Paenda Limits Im Semifinale ausgeschieden

Zehn Jahre ist es her, dass Österreich mit Conchita Wurst den ESC gewann. 2024 scheint es eher unwahrscheinlich, dass sich dieser Triumph wiederholt. Beim diesjährigen Eurovision Song Contest, der unter dem Motto „United by Music“ steht, werden Kaleen kaum eine Siegchance eingeräumt.

Mit etwas Glück könnte Kaleen aber zumindest in die Top Ten rutschen. Dafür muss sie sich im Halbfinale am 9. Mai aber erst fürs Finale qualifizieren. In diesem Jahr sollte das für Österreich kein Problem sein.