Berlin. Die Ukraine schickt Alyona Alyona & Jerry Heil zum ESC 2024. Sie treten mit einer Feminismus-Hymne an – und liefern eine Top-Performance.

Alyona Alyona & Jerry Heil vertreten die Ukraine beim ESC 2024

Ihr Lied „Teresa & Maria“ ist eine Feminismus-Hymne – mit religiösen Bezügen

Wird das Duo seinem Favoriten-Status gerecht?

Die Ukraine ist in den vergangenen Jahren zu einer echten ESC-Nation geworden. Obwohl das Land erst seit 2003 am Wettbewerb teilnimmt, konnte es ihn schon dreimal gewinnen – und damit öfter als Deutschland in 68 Jahren. 2024 schickt das Land das Duo Alyona Alyona & Jerry Heil ins Rennen – und dürfte einmal mehr weit vorne mitspielen.

Die Ukraine beim ESC 2024: Alyona Alyona & Jerry Heil mit „Teresa & Maria“

Die Ukraine zeigt 2024 einmal mehr, dass sie den Eurovision Song Contest verstanden hat: Mitten im Krieg stellt das Land einen Vorentscheid auf die Beine, von dem Länder wie Deutschland einiges lernen könnten. Überzeugen konnten am Ende Alyona Alyona & Jerry Heil.

Letztere hat sich schon mehrfach um ein Ticket zum ESC beworben, konnte sich im Vorentscheid „Widbir“ aber nicht durchsetzen. Das gelang erst, als sie sich die Rapperin Alyona Alyona an ihre Seite holte, die in der Ukraine längst ein Star ist und bereits mit diversen Preisen ausgezeichnet wurde.

In ihrem Lied „Teresa & Maria“ verweben die beiden Künstlerinnen typisch ukrainische Klänge mit einem modernen Sound. Dazu kommt, dass der Song eine ernste Bedeutung hat. Es geht um Mutter Teresa und die Heilige Maria, die – so heißt es im Song – wie alle Diven als Menschen geboren worden seien. Die Botschaft: Frauen können alles erreichen.

Zwar dürfte diese Aussage bei den wenigsten Zuschauerinnen und Zuschauern ankommen, schließlich wird das Lied fast komplett auf Ukrainisch vorgetragen. Doch auch so gelingt es dem Duo, eine besondere Stimmung zu schaffen. Kein Wunder, dass sie lange als Top-Favoriten gehandelt wurden. Inzwischen liegen sie in den Wetten nicht mehr ganz vorn, ein Sieg beim ESC 2024 scheint unwahrscheinlich. Ein Platz unter den Top 10 dürfte der Ukraine jedoch kaum zu nehmen sein.

So erfolgreich war die Ukraine zuletzt beim ESC

Die Ukraine gehörte in den vergangenen Jahren zu den erfolgreichsten ESC-Ländern. Überraschenn mag, dass das Kalush Orchestra, das den ESC 2022 für sich entscheiden konnte, im ukrainischen Vorentscheid nur auf dem zweiten Platz gelandet war. Als jedoch bekannt wurde, dass die erstplatzierte Alina Pash 2015 illegal auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim gereist war, verzichtete sie auf die Teilnahme.