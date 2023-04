Israel: Toter und Verletzt bei Anschlag in Tel Aviv – das ist bekannt

Ein Polizist in Tel Aviv (Symbolbild)

Rettungskräfte im Einsatz Anschlag in Israel: Ein Toter und vier Verletzte in Tel Aviv

Israel/Tel Aviv. In Israel sind bei einem mutmaßlichen Anschlag am Freitagabend im Zentrum von Tel Aviv vier Menschen verletzt worden. Ein Mann soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (DPA) getötet worden sein. Das teilte der israelische Rettungsdienst "Magen David Adom am Freitagabend mit. Den Angaben zufolge wurde der mutmaßliche Täter „neutralisiert“. Berichten von Sanitätern zufolge erlitt ein etwa 30 Jahre alter Mann nahe der Strandpromenade tödliche Schussverletzungen.

Laut übereinstimmenden Agenturberichten soll der mutmaßliche Täter Passanten mit seinem Auto gerammt haben. Nach Polizeiangaben überschlug sich das Fahrzeug. Im Stadtzentrum waren Sirenen von Krankenwagen zu hören. Erst im vergangenen Monat waren bei einem Anschlag eines Palästinensers im Stadtzentrum Tel Avivs ein Mann getötet und zwei weitere verletzt worden.

