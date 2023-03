Star Wars-Star engagiert sich für Ukraine: So warnt Mark Hamill vor Raketen

Kiew. Der Schauspieler Mark Hamill, bekannt durch die Rolle des Luke Skywalker in den "Star Wars"-Filmen, unterstützt eine ukrainische App, die vor russischen Raketenangriffen warnt. Wie die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) berichtet, ist die Stimme des 71-Jährigen in den Audio-Aufnahmen der App zu hören. Wenn ein Angriff auf die Ukraine droht und die Sirenen heulen, ertöne nun aus dem Smarphone der Nutzer seine Stimme: "Achtung. Fliegeralarm, gehe zum nächsten Unterstand."

Sobald ein Angriff naht, erhält die App eine Meldung vom ukrainischen Luftverteidigungssystem – und spielt dann direkt einen lauten Warnton auf die Geräte aus. Das kann mehrmals am Tag passieren. Manchmal handelt es sich um Fehlalarm, aber oft ist die Lage ernst und die Leute müssen schnell Schutz suchen.

Mark Hamill: Mit seiner Hilfe sollen Ukrainerinnen und Ukrainer gewarnt werden

Die App wurde laut AP bereits 14 Millionen Mal heruntergeladen. Sie soll aber nur als zusätzliche Hilfe benutzt werden, schreibt der ukrainische Entwickler Ajax Systems auf seiner Seite. Es gibt eine ukrainische Spracheinstellung – und die besagte englische Variante mit Hamills Stimme. Wenn keine Gefahr mehr droht, spricht Hamill in der App, laut AP, ein Zitat aus dem Film Star Wars: „Möge die Macht mit dir sein.“

Mark Hamill: Darum ist seine Stimme in der App

Hamill wolle, auch von seiner Heimat Kalifornien aus, so viel wie möglich für die Ukraine in diesem Krieg tun, sagte er der Agentur AP. Er sammle zudem Spenden, um Drohnen für das ukrainische Militär zu kaufen. Der 71-Jährige wirkt beeindruckt von dem Land: „Das ukrainische Volk, das sich für die Sache einsetzt und so heldenhaft reagiert … Es ist unmöglich, sich nicht davon inspirieren zu lassen, wie es diesen Sturm überstanden hat.“, erklärte Hamill in dem Interview mit AP.

Mehrere ukrainische Nutzerinnen und Nutzer berichteten AP davon, dass Hamills eingesprochenen Worte ihnen Kraft geben und sie dabei unterstützen würden, durchzuhalten. Der Mitentwickler der App, Ajax Systems, hoffe zudem, dass – ausgelöst durch Hamills Bekanntheit – vielleicht auch Menschen außerhalb der Ukraine die App installieren könnten und so aufmerksam auf den Alltag des Krieges werden würden.

Raktenangriffe: Massiver Beschuss hält laut ukrainschen Meldungen an

Im Februar meldete die Ukraine massive Raketenangriffe auf weite Teile des Landes. Unter anderem musste das Atomkraftwerk Saporischschja vom Netz genommen werden. Es wurde ein landesweiter Luftalarm ausgelöst. Vor allem im Osten der Ukraine kommt es immer wieder zu Kämpfen und Angriffen. Am 26. März hieß es nach eigenen Angaben des ukrainischen Militärs, dass etwa 50 Angriffe russischer Einheiten abgewehrt wurden, wie tagesschau.de berichtete. Das Land verteidigt sich seit mehr als 13 Monaten gegen Putins Angriffe.

(emi)