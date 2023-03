USA: Schwarzer in Klinik getötet - Polizisten und Mitarbeiter angeklagt

Washington. Wieder werden die USA von einem extremen Fall von Polizeigewalt erschüttert. Elf Minuten lang sollen Polizisten und Krankenhausmitarbeiter einen Schwarzen auf dem Boden fixiert haben. Dabei erstickte der 28-Jährige Irvo Otieno. Der Vorfall geschah vor eineinhalb Wochen. Die Familie des Opfers durfte sich nun ein Video des Vorfalls anschauen – und erhebt schwere Vorwürfe.

"Mein Sohn wurde wie ein Hund behandelt, schlimmer als ein Hund", wird die Mutter des Getöteten, Caroline Ouko, von US-Medien zitiert. "Mein Sohn wurde gefoltert", sagte sie, nachdem sie sich das Überwachungsvideo zusammen mit anderen Familienmitgliedern angeschaut hatte.

Irvo Otieno sollte am 6. März aus einem Gefängnis in eine staatliche Psychatrie-Einrichtung im US-Bundesstaat Virginia überwiesen werden. Bei dem Aufnahmeprozess sei Otieno angeblich "kämpferisch" geworden und bei den anschließenden Sicherungsmaßnahmen erstickt, so die Staatsanwältin Cabell Baskervill.

USA: Sieben Polizisten drückten den Gefesselten elf Minuten zu Boden

Bei der Überweisung habe der Getötete Hand- und Fußfesseln getragen. Gleich sieben Polizisten hielten den Gefesselten mehr als elf Minuten am Boden fest. „Er starb an Erstickung, weil er erdrückt wurde", stellte Staatsanwältin Baskervill klar. Das Video sei "extrem alarmierend", sagte Baskervill laut CNN.

Das Video zeige, wie unmenschlich Strafverfolgungsbehörden Menschen behandeln, die eine psychische Krise haben, kommentierte der Bürgerrechtsanwalt Ben Crump den Fall laut CNN. Für die Polizei seien das Kriminelle, statt Menschen, die Hilfe brauchen. Crump hatte bereits die Familie des durch Polizeigewalt getöteten Afroamerikaners George Floyd vertreten und sieht in der Tötung Otienos Parallelen.

So habe Otieno keine Bedrohung dargestellt. "Er ist ihnen gegenüber nicht gewalttätig oder aggressiv“. Obwohl Otieno bewusstlos scheine, fixierten Polizisten ihn "brutal mit dem Knie, kritisierte der Bürgerrechtsanwalt das Verhalten der Beamten. Die sieben Polizisten und drei weitere Krankenhausmitarbeiter wurden wegen Totschlags angeklagt.

USA: Irvo Otieno litt an psychischer Erkrankung

Laut der Mutter des Getöteten strebte Otieno eine Hip-Hop-Karriere an. Gleichzeitig litt er an einer psychischen Erkrankung. Am 3. März wurde er wegen eines mutmaßlichen Einbruchs verhaftet und drei Tage später in die psychatrische Einrichtung überwiesen.

In den USA kommt es immer wieder zu Fällen von Polizeigewalt, von der vor allem Afroamerikaner überdurchschnittlich häufig betroffen sind.

Im Jahr 2020 löste der Tod des schwarzen US-Amerikaners George Floyd einen globalen Protest gegen Polizeigewalt und Rassismus aus. Sein Hilferuf "I can't breathe" wird seither immer wieder auf Plakaten bei Demonstrationen der "Black lives matter"-Bewegung gezeigt. Auch Floyd wurde von Polizisten solange am Boden festgehalten, bis er erstickte. (os/dpa)