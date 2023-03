Taylor Swift: Megastar hat eine große Überraschung für ihre Fans

Berlin. US-Superstar Taylor Swift hat zum Start ihrer neuen Stadiontour ihren Fans eine große Überraschung gemacht. Die Sängerin verriet am Donnerstag in einer Instagram-Story, dass sie anlässlich ihrer "Eras Tour" vier bisher unveröffentliche Songs veröffentlichen wolle.

Die Popmusikerin kündigte die Stücke für 0 Uhr in der Nacht zu Freitag (6 Uhr MEZ) an. Auch die Titel der Lieder veröffentlichte Swift vorab:

"Eyes Open" (Taylor's Version)

"Safe & Sound" (featuring Joy Williams and John Paul White, Taylor's Version)

"If this was a movie" (Taylor's Version)

"All of the Girls you loved before"

Einige aus Swifts gigantischer Fan-Base, den sogenannten Swifties, dürften die Titel bereits im Vorfeld gekannt haben. So war "All of the Girls you loved before" dem Branchenblatt "Variety" zufolge bereits im Februar diesen Jahres durchgesickert. Der Song ging auf Tiktok viral.

Taylor Swift mit "All of the Girls you loved before"

Taylor Swift mit "Eyes open"

Taylor Swift: Fans reagieren auf neue Songs

Schon kurz nach Veröffentlichung der vier Lieder gab es zahlreiche Reaktionen im Netz. Fans bedankten sich auf Twitter für die Stücke.

pro tip: don't listen to new Taylor Swift songs early in the morning, you'll cry — Em 🕰️✨ (@ChrystalColour) March 17, 2023

Eine Userin schrieb: "Pro Tip: Hör dir keine neuen Songs von Taylor Swift am frühen Morgen an. Du wirst weinen." Taylor Swifts Tour startet am Freitag (17. März) in Glendale Arizona. (fmg)