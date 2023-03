"Bild"-Zeitung: Axel Springer wechselt Chefredaktion komplett aus

Berlin. An der Spitze der "Bild"-Zeitung stehen ab sofort neue Gesichter. Wie der Medienkonzern Axel Springer am Donnerstag mitteilte, übernehme Marion Horn mit sofortiger Wirkung den Vorsitz der Chefredaktion, Robert Schneider werde wie geplant Mitte April Chefredakteur der "Bild".

Die derzeitigen Chefredakteure Johannes Boie, Alexandra Würzbach und Claus Strunz scheiden aus ihren bisherigen Rollen aus. Wie oder ob es für die drei weitergeht, sagte der Verlag nicht. Man werde über "mögliche künftige Aufgaben im Hause Axel Springer" zu einem späteren Zeitpunkt informieren.

Horn und Schneider sollen "Bild" zusammen mit den stellvertretenden Chefredakteuren René Bosch, Timo Lokoschat, Tanja May, Paul Ronzheimer, Mandy Sachse und Yvonne Weiß führen. Mehr dazu: Springer-Boss kündigt Stellenabbau bei "Bild" und "Welt" an

Horn kennt "Bild" gut

Horn solle "Bild" journalistisch und strategisch "weiterentwickeln, mit starkem Boulevard-Profil positionieren und den digitalen Wandel aktiv vorantreiben", heißt es in einer Mitteilung. Die 57-Jährige war zwischen Oktober 2013 und November 2019 als erste Frau in der Geschichte der Zeitung Chefredakteurin der "Bild am Sonntag". Insgesamt war sie bislang 25 Jahre für den Springer-Verlag tätig, seit Januar 2001 als Mitglied in der Chefredaktion.

Springer-Chef Mathias Döpfner sagte: "Ich freue mich sehr, dass Marion Horn und Robert Schneider wieder zurück zu Axel Springer und 'Bild' kommen." Beide stünden für "unseren Weg in die Zukunft". Döpfner dankte der bisherigen Chefredaktion für "ihren Einsatz und ihre Leistungen". (pcl/mit dpa)