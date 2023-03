Nach 30 Jahren sind wieder Tiger in einem Naturreservat entdeckt worden. Es handelt sich um eine vom Aussterben bedrohte Unterart.

Mit einer Kamera wurde in Thailand die Rückkehr einer seltenen Tiger-Art festgehalten.

Thailand Kamera in Naturreservat macht überraschende Entdeckung

Bangkok. 30 Jahren hat es gedauert – jetzt sind sie laut einem Bericht der "Bangkok-Post" wieder zurück: seltene indochinesische Tiger. In dem ältesten Naturreservat Thailands seien mindestens sechs Raubkatzen entdeckt worden, meldete die Zeitung diesen Montag.

Wie kam es zu dem überraschenden Fund? Die Tiere konnten mithilfe von Kamerafallen in den tropischen Wäldern des Salak Phra Wildlife Sanctuary aufgenommen werden. Auf den Aufnahmen sei auch eine kleine Tigerfamilie zu erkennen. Man könne eine Mutter mit ihren beiden Jungen beobachten, sagte Seree Makboon der "Bangkok-Post". Er leitet das Khao Namphu Nature and Wildlife Education Centre, das zu dem Schutzgebiet gehört. Das Salak Phra Wildlife Sanctuary liegt in der Nähe von Kanchanaburi westlich der Hauptstadt Bangkok.

Makboon wertet es als gutes Zeichen für das Ökosystem, dass die Tiger aufgetaucht sind. Es bedeute, dass das Naturreservat intakt sei.

Der Fund ist auch deshalb besonders, weil der indochinesische Tiger als stark gefährdet gilt. Gründe hierfür sind die Lebensraumzerstörung und die illegale Jagd auf die Raubkatzen. Thailand zählt zu einem der letzten Rückzugsgebiete für die seltenen Tiere.