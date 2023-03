Amoklauf bei Zeugen Jehovas: Was ist ein Königreichssaal?

Zeugen Jehovas Gemeindesaal wird zum Tatort: Was ist ein Königreichssaal?

In einer Kirche der Zeugen Jehovas in Hamburg sind mehrere Menschen erschossen und weitere Menschen schwer verletzt worden. Beamte hätten anschließend "eine leblose Person aufgefunden, bei der wir davon ausgehen, dass es sich um einen Täter handeln könnte", teilte die Polizei mit.

Mehrere Tote und Schwerverletzte durch Schüsse in Hamburger Kirche

In einem Königreichssaal der Zeugen Jehovas in Hamburg wurden Menschen durch Schüsse getötet. Was es mit der Stätte auf sich hat.