Oscars: Neue Teppich-Farbe sorgt vor Verleihung für Überraschung

Berlin. Die Gäste der Academy Awards werden am Sonntag zum erstem Mal nicht mehr über einen roten Teppich schreiten: Das traditionelle Rot der Flaniermeile vor dem Dolby Theater in Hollywood wurde in diesem Jahr nämlich durch eine "Champagner"-Farbe ersetzt. Das sorgte am Mittwoch während des sogenannten "Roll Outs", dem traditionellen Ausrollens des Teppichs auf dem Hollywood Boulevard, für Überraschungen. Dutzende Kamerateams und Pressevertreter und -vertreterinnen aus aller Welt hatten das Spektakel vor Ort in Los Angeles verfolgt.

Der knapp 100 Meter lange und gut zehn Meter breite Teppich bedeckt nun wieder einen Teil des sonst stark befahrenen Hollywood Boulevards. Zahlreiche Helferinnen und Helfer installieren dort bis zur Oscar-Verleihung am Sonntag den berühmten Laufsteg und die Tribünen für Fans und Presse, stutzen Kanten und verschweißen Nahtstellen.

Erstmals nicht rot, sondern "champagner"-farben: Der Teppich für die diesjährige Oscar-Verleihung.

Foto: Barbara Munker/dpa

Oscar-Verleihung 2023: Moderator Jimmy Kimmel witzelt über Teppich-Farbe

Auch US-Komiker Jimmy Kimmel, der die Academy Awards in diesem Jahr moderieren wird, war während des "Roll Outs" vor Ort. Er erklärte in Bezug auf die Farbe des Teppichs ironisch, die Leute würden sich fragen, ob es in diesem Jahr wieder Ärger und Gewalttätigkeiten geben werde. Er hoffe, dies sei nicht der Fall. "Die Entscheidung für die Champagner-Farbe statt eines roten Teppichs zeigt doch, wie zuversichtlich wir sind, dass kein Blut vergossen wird", witzelte Kimmel, der bereits zum dritten Mal durch die Preisverleihungszeremonie führt.

Mit seinem Kommentar spielte der Komiker auf den Ohrfeigen-Eklat bei der vergangenen Oscar-Verleihung an. Dabei hatte Schauspieler Will Smith dem Komiker Chris Rock auf der Bühne eine schallende Ohrfeige verpasst, nachdem dieser einen Witz über Smiths Ehefrau Jada Pinkett gemacht hatte.

Mehr zu den Oscars 2023: „Im Westen nichts Neues" – So groß sind die Oscar-Chancen

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Hamburg in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Academy Awards: Teppich-Farbe soll glamourösen Anstrich geben

Bill Kramer, Geschäftsführer der Oscar-Akademie, hatte eine elegantere Erklärung für den Farbwechsel des Teppichs parat. Sie wollten dem Schaulaufen der Stars am Sonntagabend einen glamourösen Anstrich geben.

(csr/dpa)