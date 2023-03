Polarlichter: Easyjet-Pilot fliegt Umweg – wegen der Aussicht

Berlin. Sie gehören zu den größten Naturspektakteln der Welt, und Millionen Menschen träumen davon, sie zumindest einmal in ihrem Leben zu sehen: Polarlichter. Ein Pilot von Easyjet hat dieses Ereignis nun den Passagieren seines Flugzeugs ermöglicht – und das völlig überraschend.

Die Maschine flog gerade von der isländischen Hauptstadt Reykjavík ins britische Manchester, als sich das Naturphänomen links vom Flugzeug am Himmel zeigte. Der Pilot hätte nun eigentlich geradeaus weiterfliegen müssen, um sein Ziel so schnell wie möglich zu erreichen. Stattdessen wendete er laut einem Bericht der BBC den Flieger um 360 Grad. Damit ermöglichte er auch den Passagieren auf der rechten Seite des Flugzeugs den einzigartigen Anblick der Polarlichter.

Spektakulär: Nordichter, aufgenommen am 28. November 2022 in Island.

Foto: picture alliance / empics | Owen Humphreys

Polarlichter: Pilot macht Paar unbewusst Verlobungsgeschenk

Einer der Passagiere aus dem Easyjet-Flieger erklärte später, die Sicht sei "absolut unglaublich" gewesen. Der freundliche Pilot habe sogar im Flugzeug das Licht gedimmt, um die Wirkung der Polarlichter zu verstärken, so Adam Groves auf Twitter.

Für ihn und seine Verlobte sei der Rückflug das perfekte Ende eines sehr besonderen Urlaubs gewesen, erklärte Groves weiter. An Islands Südküste habe er seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht. Sie sagte "Ja". Doch auf das Erlebnis, die Polarlichter zu bewundern, hatten die beiden Verliebten vergeblich gewartet.

Vier Tage lang hatten sie erfolglos Jagd auf die Polarlichter gemacht, bis es auf dem Rückflug dank des aufmerksamen Piloten doch noch klappte. "Ein riesengroßes Dankeschön!", twitterte Groves.

Polarlichter: Fluggesellschaft lobt den Flugkapitän

Die Fluggesellschaft Easyjet freute sich über den Kommentar und lobte den Piloten für sein Manöver im Dienst eines "exzellenten Kundenservice". Man werde das positive Feedback direkt an ihn weiterleiten.

Auch andere Fluggesellschaften zeigen sich durchaus entgegenkommend, wenn es darum geht, ihren Passagieren den Blick auf die seltenen Polarlichter zu ermöglichen. So bedankte sich am 26. Februar eine Reisende bei einem Flugkapitän von Finnair, der ebenfalls ein 360-Grad-Manöver in der Luft geflogen war. "So konnte alle Passagiere die Magie genießen. Vielen Dank!"

Nordlichter: Darum kommt es zum Leuchten am Himmel

Die Nordlichter, auch Aurora Borealis genannt, sind ein typisches Phänomen in den dunklen Wintermonaten im hohen Norden. Das spektakuläre Naturereignis lockt jährlich Tausende Schaulustige in die nördlichsten Regionen Europas. Besonders beliebt ist das Nordkap in Norwegen.

Verantwortlich für das grünliche oder rötliche Leuchten sind sogenannte Sonnenstürme. Dabei werden elektrisch geladene Teilchen von der Sonne fortgeschleudert. Treten sie in die Erdatmosphäre ein, kommt es zum Leuchten.