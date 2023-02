Hans Modrow: Früherer DDR-Regierungschef gestorben

Ex-DDR-Ministerpräsident Hans Modrow starb in der Nacht zum Samstag im Alter von 95 Jahren, teilte die Linksfraktion im Bundestag mit.

Berlin. Der frühere DDR-Regierungschef und Linken-Politiker Hans Modrow ist tot. Wie ein Sprecher der Linkspartei in Berlin bestätigte, verstarb er in der Nacht zu Samstag. Modrow war am 27. Januar 95 Jahre alt geworden.

Der Verstorbene war von November 1989 bis April 1990 der letzte Vorsitzende des Ministerrats der DDR. Noch bis zum vergangenen Jahr war Modrow als Vorsitzender des Ältestenrats der Linken in der Parteipolitik aktiv.

Lesen Sie auch: US-Songwriter Burt Bacharach mit 94 Jahren gestorben

Modrow als Alternative zur alten SED-Spitze

Modrow kämpfte bis ins hohe Alter darum, die DDR in ein besseres Licht zu rücken. Trotz seiner strammen Parteikarriere in der DDR galt er in den 80er Jahren als Alternative zur alten SED-Spitze, als Unterstützer der Reformpolitik Glasnost des Sowjetführers Michail Gorbatschow. Als Modrow im November 1989 Regierungschef der DDR und neben Gregor Gysi stellvertretender Parteivorsitzender wurde, moderierte er den Übergang.

Mitte April 1990 übergab Modrow dann die Regierungsgeschäfte an den Vorsitzenden der DDR-CDU, Lothar de Maizière. Der Politik blieb er dennoch treu. Modrow war noch einige Zeit Volkskammerabgeordneter, wurde Ehrenvorsitzender der PDS, saß mehrere Jahre lang im Bundestag und vertrat seine Partei bis 2004 fünf Jahre lang im Europaparlament. In der Linken galt er als Stimme jener zumeist älteren Parteimitglieder, die bis heute der Idee des Staatssozialismus anhängen. (afp)

Der frühere DDR-Regierungschef Hans Modrow ist mit 95 Jahren gestorben. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Der amerikanische Komponist und Oscar-Gewinner Burt Bacharach starb am 8. Februar im Alter von 94 Jahren. Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa

Der Schriftsteller Gerhard Wolf starb am 7. Februar im Alter von 94 Jahren in Berlin. Foto: picture alliance / Jörg Carstensen/dpa

Der Regisseur und Intendant Jürgen Flimm ist am 4. Februar im Alter von 81 Jahren gestorben. Foto: picture alliance / dpa

Der spanische Modeschöpfer Paco Rabanne starb am 3. Februar mit 88 Jahren. Foto: Nathaniel Goldberg/Puig/dpa

Der Holocaust-Überlebende Sally Perel verstarb am 2. Februar mit 97 Jahren in seinem Haus in Israel. Bekannt wurde er als "Hitlerjunge Salomon". Foto: Marijan Murat/dpa

Schauspielerin Annie Wersching ist mit 45 Jahren an Krebs gestorben. Foto: Chris Pizzello/AP/dpa

Die aus der Serie "Die Addams Family" bekannte US-Schauspielerin Lisa Loring verstarb am 28. Januar im Alter von 64 Jahren. Foto: Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress/dpa

US-Singer-Songwriter David Crosby ist mit 81 "nach langer Krankheit" gestorben. Foto: Martial Trezzini/epa/Keystone/dpa

Schwester André, geborene Lucile Randon, betet am Vorabend ihres damals 117. Geburtstags. Mit der französischen Ordensfrau ist der älteste Mensch der Welt am 17. Januar mit 118 Jahren gestorben. Foto: Nicolas Tucat/AFP/dpa

Die italienische Schauspielerin Gina Lollobrigida starb im Januar 2023 im Alter von 95 Jahren. Foto: Daniele Venturelli/Getty Images

Lisa Marie Presley: Die einzige Tochter von US-Rocklegende Elvis Presley starb am 12. Januar 2023 in Kalifornien. Sie hinterlässt 14-jährige Zwillingstöchter und eine erwachsene Tochter. Ihr Sohn Benjamin Keough war 2020 im Alter von 27 Jahren gestorben. Foto: Frank Micelotta/Invision/AP/dpa

Jeff Beck beim Louisiana Jazz and Heritage Festival im Jahr 2011. Der britische Gitarrist galt als "Gitarrengott". Er starb am 12. Januar 2023 im Alter von 78 Jahren. Foto: Gerald Herbert/AP/dpa

Das ehemalige Supermodel Tatjana Patitz bei einer Veranstaltung im Oktober 2022. Die gebürtige Hamburgerin starb am 11. Januar 2023. Foto: Imago/Future Image

Die zweifache Olympiasiegerin Rosi Mittermaier ist am 4. Januar 2023 im Alter von 72 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Sie hinterlässt ihre zwei Kinder Ameli und Felix Neureuther sowie ihren Mann Christian Neureuther (73). Auch Sohn Felix war Slalomspezialist und fuhr mehrere WM-Medaillen ein.

Fred White (ganz links) Verdine White, Al McKay, Philip Bailey und Ralph Johnson in New York (Archivbild). Der ehemalige Schlagzeuger von Earth, Wind & Fire starb am 2. Januar im Alter von 67 Jahren. Foto: IMAGO / MediaPunch



Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Hamburg in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.