Dschungelcamp-Siegerin: Wer ist eigentlich Djamila Rowe?

Sie war die Überraschung dieser Dschungelcamp-Staffel: Djamila Rowe. Nur zufällig sprang sie als Ersatz kurzfristig ein – und kann jetzt ihr Glück als Gewinnerin kaum fassen. Die Dschungelcamp-Königin kann sich über 100.000 Euro freuen. Mit Ehrlichkeit und einer Portion Selbstironie schaffte es die Visagistin, die Herzen der Zuschauer für sich zu gewinnen.

Vor dem RTL-Dschungelcamp hatte Djamila Rowe immer wieder Auftritte in anderen Reality-Formaten. Zu großer Bekanntheit schaffte sie es bisher aber nicht. Ihre Geschichte kennen die wenigsten. Wer ist die 55-Jährige?

Die Kindheit: Missbrauch und Suizidversuche

Geboren wurde Djamila Rowe 1967 in Berlin-Lichtenberg, im damaligen Ost-Deutschland. In einem Interview mit dem TV-Sender "Vox" berichtet Rowe, wie sie von dem Freund ihrer Mutter in der Kindheit misshandelt wurde. Als ihre Eltern in den Westen flohen, wuchs sie zuerst bei ihren alkoholkranken Großeltern auf, bevor sie in fünf verschiedenen Kinderheimen leben musste.

Ihre Jugend war von Gewalt geprägt. Im Alter von 14 unternahm sie zwei Selbstmordversuche. Als sie sich auf eine Ausbildung als Verkäuferin bei der Handelskette Intrashop bewarb, verhinderte das die Staatssicherheit (Stasi), denn als Kind zweier sogenannter Republikflüchtlinge war sie im Visier der Behörden. Im Jahr 1989 gelang ihr allerdings die Flucht in den Westen.

Nach der Wiedervereinigung arbeitete Djamila Rowe als Visagistin, unter anderem im KaDeWe. Gleichzeitig versuchte sie eine Karriere als Model zu beginnen und verdiente sich als Nackttänzerin etwas dazu. Zu größerer Bekanntheit brachte sie es nie.

Den Durchbruch brachte eine erfundene Affäre

Erst im Jahr 2002 gelang ihr Name das erste Mal in eine breitere Öffentlichkeit – in Verbindung mit einem Gerücht, das sich später als unwahr herausstellte. In der Schweizer Tageszeitung "SonntagsBlick" behauptete Rowe, eine Affäre mit einem Schweizer Botschafter zu haben. Der Beschuldigte verklagte den Verlag der Zeitung erfolgreich auf 1 Million Franken Schmerzensgeld.

Später stellte sich heraus, dass die Zeitung der damals 34-Jährigen Rowe 10.000 Euro gezahlt hatte, damit sie das Gerücht verbreitet. Der Politikskandal machte sie endlich etwas bekannt im deutschsprachigen Raum.

Von 1997 bis 2002 war sie mit einem Unternehmensberater verheiratet, mit dem sie einen Sohn hat. 2009 kam ihre Tochter zur Welt.

Eine Odyssee durch Reality-TV-Formate

Sogleich versuchte Rowe in verschiedenen Reality-Formaten bekannter zu werden. In der Show "die Alm" auf ProSieben belegte sie 2004 Platz acht. Es folgten Auftritte bei "Big Brother", "TV-Total" und "Adam sucht Eva".

Schon im Jahr 2021 bewarb sich die zweifache Mutter für das Dschungelcamp. Doch erst in dieser Staffel erfüllte sich ihr Traum von der Krönung in Australien.

