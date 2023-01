Lisa Loring ist tot: "Addams Family"-Star stirbt mit 64

Das deutsche Antikriegsdrama "Im Westen nichts Neues" geht als einer der Favoriten in das diesjährige Oscar-Rennen. Die Netflix-Produktion von Regisseur Edward Berger ist für insgesamt neun Oscars nominiert, darunter als bester Film und als bester internationaler Film.

Ex-Kinderstar Lisa Loring ist am Samstag gestorben. Die 64-Jährige spielte einst in den 60er-Jahren im Serienhit "The Addams Family".