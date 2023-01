Madonna: Konzerte in Berlin und Köln – So kommen Sie an Karten

Berlin. Der Run auf Karten für die Madonna-Welttournee hat womöglich die Künstlerin selbst überrascht. Zumindest zeigt er, wie riesig der Erwartungsdruck ist. Um ihm gerecht zu werden, hat die Pop-Sängerin die Arbeiten an ihrer Filmbiografie laut Branchenblatt "Variety" eingestellt. Sie wolle sich voll und ganz auf die anstehende Tournee konzentrieren, so Insider.

35 Auftritte sollen so gut wie ausverkauft sein, auch die Shows in Deutschland, die im November in Köln (am 15) und Berlin (am 28) anstehen. 600.000 Tickets wurden nach Veranstalterinformationen weltweit innerhalb eines Tages verkauft. Erst Anfang der Woche hatte ihr Management bekannt gegeben, dass die 64jährige in beiden deutschen Städten jeweils einen Zusatzkonzert gibt, am 16. in der Domstadt, am 29. November in der Hauptstadt.

Madonna: Die TikTok-Generation soll sie neu kennenlernen

Der deutsche Vorverkauf hatte am 18. Januar begonnen, im Presale zunächst abgestuft erst für Telekom-Kunden, dann für Fanclubs, schließlich für alle. Die Ticketpreise: happig. Für das zweite Madonna-Konzert in Berlin am 29. November fangen sie bei eventim bei über 145 Euro an. Der Titel der Welttournee: "The Celebration Tour“.

Anlass ist das 40-Jährige Jubiläum ihres Albumdebüts mit dem schlichten Titel "Madonna". In erster Linie geht es nicht um das aktuelle Album, sondern um ihre alten Songs, einige von ihnen längst Klassiker der Pop-Geschichte, die sie einer neuen Generation vorstellen will. Sie hat die TikTok-Generation im Auge.

Madonna füllt immer noch die großen Hallen, die Bühne ist ihr "Wohlfühlort"

Ein Insider streute in der britischen Presse die Information, die Musikerin wolle "etwas komplett Neues" probieren. Schon im Sommer heizte der Star die Spekulationen an. Sie wolle wieder auf Tour gehen, verriet die mittlerweile 64jährige Sängerin dem US-Magazin "Variety". Denn die Bühne sei ihr "Wohlfühlort". In einem Video auf youtube rührt sie zusätzlich die Werbetrommel für ihre Konzerte.

Insgesamt bereist sie 35 Städte in Nordamerika und Europa. Los geht es bereits am 15. Juli im kanadischen Vancouver, in den USA geht es weiter in Städten wie Chicago, Miami und New York. In Europa tritt Madonna unter anderen in Amsterdam, London, Barcelona, Paris, Antwerpen, Kopenhagen und Stockholm auf, bevor die Tour Anfang Dezember ausläuft. Ihr Management ist fest überzeugt, dass sie weiterhin die ganz großen Hallen füllen kann, in Berlin die Mercedes-Benz-Arena und in der Rhein-Metropole die Lanxess Arena. Bei allen Terminen wird Bob The Drag Queen als Special-Guest dabei sein.

Madonna zählt zu den größten Popstars der letzten Jahrzehnte. Sie hat 14 Studioalben veröffentlicht und sieben Grammys gewonnen. Außerdem trat sie in mehreren Filmen als Schauspielerin auf. (san)