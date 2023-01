Zugunfall Bayern: Zug mit zahlreichen Schülern an Bord entgleist

Hundert Rettungskräfte waren am Morgen in Bayern im Einsatz (Symbolbild).

In Oberbayern ist am Dienstagmorgen ein Zug entgleist. An Bord war auch eine Gruppe von Schülern. Verletzt wurde aber wohl niemand.