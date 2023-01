Terminator-Star Earl Boen ist tot: Hollywood trauert

Im Alter von 81 Jahren ist der Terminator-Schauspieler Earl Boen gestorben. Wie Arnold Schwarzenegger war er in allen Filmen dabei.

Berlin. Earl Boen ist tot. "Terminator"-Fans ist der US-Schauspieler ein Begriff: Als Psychologe Dr. Peter Silberman in den ersten drei Teilen der Science-Fiction-Reihe. Wie "The Hollywood Reporter" meldete, ist der Kinoheld im Alter von 81 Jahren auf Hawaii verstorben.

Die Tochter des Schauspielers informierte die Öffentlichkeit darüber, dass bei ihrem Vater im November 2022 Lungenkrebs im vierten Stadium diagnostiziert worden war. Am 5. Januar sei er daran im Schlaf gestorben.

Terminator-Star tot: Boen war neben Schwarzenegger in allen drei Filmen zu sehen

Boen war kein One-Hit-Star. Er spielte auch in Komödien wie "Die nackte Kanone" und "Der Mann mit zwei Gehirnen" und in Serien wie "Raumschiff Enterprise", "Golden Girls", "Der Prinz von Bel-Air" oder "Alf" mit.

Unvergessen bleibt er allerdings wegen der Terminator-Filme. Neben dem Hauptdarsteller Arnold Schwarzenegger ist er die einzige Figur in der Reihe, die in jedem der ersten drei Filme zu sehen war.

Schauspieler Michael Biehn, der in "Terminator" den menschlichen Freiheitskämpfer Kyle Reese spielt, erklärte "The Hollywood Reporter", Boen sei "etwas Besonderes" und "ein wundervoller Schauspieler". Es habe immer Freude bereitet, mit ihm zu arbeiten. so Biehn. (fmg)

