Urlaub in Kroatien: Noch einfacher dank Euro und Schengen

Berlin. Bereits seit dem 1. Januar 2013 ist Kroatien Mitgliedsland der EU. Exakt zehn Jahre später feierte das Land an der Adria mit dem Beitritt zum Schengen-Raum und in die Eurozone. Von dem Schritt erhofft sich der Balkan-Staat eine noch engere Bindung an die europäische Staatengemeinschaft und einen Boom für die Wirtschaft.

Besonders viel hat Kroatien Touristen zu bieten. Mit der erleichterten Einreise und der Einführung des Euro als Währung sollen noch mehr als die rund 20 Millionen Touristen im Jahr 2022 angelockt werden. Hier finden Sie einen kurzen Überblick ausgewählter Hotspots und noch unbekannten Urlaubszielen.

Nationalpark Krka: Wandern zwischen Wasserfällen und Ruinen

Der 1985 vom damaligen Jugoslawien ins Leben gerufene Nationalpark Krka folgt unweit der Küste dem Lauf des gleichnamigen Flusses. Eine Autostunde von Split entfernt kommen Wanderlustige und Naturliebhaber hier auf ihre Kosten. Neben dem ikonischen Wasserfall bietet der Park auf 109 Quadratkilometern eine Vielzahl von Seen, abwechslungsreichen Wanderrouten sowie Bootstouren. Eine Million Touristen besuchen jedes Jahr Krka, das neben viel unberührter Natur dank römischer Ruinen und Klöstern auch Geschichtsträchtiges zu bieten hat.

Zagreb: Geschichtsträchtige Hauptstadt im kroatischen Hinterland

Weit abseits der Küste liegt die kroatische Hauptstadt im Hinterland. Noch gilt Zagreb hinter Wien, Prag, Paris, Rom und Amsterdam als wenig bekanntes Reiseziel der Deutschen. Doch die im 2. Jahrhundert gegründete Metropole bietet die komplette Palette für einen Städteurlaub. Neben historischen Bauwerken wie Kathedralen, Palästen und Museen, glänzt die Stadt an der Save mit einer lebhaften Kulturszene. Dank vieler Bars und Clubs ist Zagreb ebenso ein Hotspot des Nachtlebens. Wer einen Städtetrip für vergleichbar kleines Geld plant, kommt an Zagreb nicht lange vorbei.

Pula: Zeitreise entlang der Westküste Istriens

Nahe der Südspitze der Halbinsel Istrien liegt die von den Römern angelegte Hafenstadt Pula. Ein Streifzug durch die Stadt gleicht einer Zeitreise. Denn das strategisch wertvolle Pula wechselte immer wieder von einem Herrschaftsbereich in den anderen. Zeugnis darüber legen etwa das mittelalterliche Stadttor, die byzantinische Kapelle und die venezianische Festung samt Marktplatz ab. Das Highlight Pulas bleibt aber das von den alten Römern errichtete Amphitheater, dessen Architektur vom Kolosseum inspiriert wurde. Statt Gladiatoren misst sich hier einmal jährlich die kroatische Filmindustrie.

Zadar: Landzunge, Meeresorgel, Sonnengruß

Im Norden Dalmatiens liegt das Seebad Zadar auf einer Landzunge. Die 75.000 Einwohner zählende Stadt weist wie Pula eine Vielzahl historischer Bauwerke auf und besticht mit venezianischem Chic. Am spektakulärsten sind trotz des bischöflichen Palastes und der Domkirche zwei modernere Kunstinstallationen. Die sogenannte Meeresorgel ist ein Konstrukt aus Röhren, die in unmittelbarer Nähe zur Küste im Boden eingelassen sind. Dringt Wasser ein, spielt die Meeresorgel die Melodie des Wassers. Gleich daneben bilden 300 begehbare, kreisrunde Glasplatten den Sonnengruß. Die Installation speichert tagsüber Solarenergie und erzeugt nachts oszillierende Lichter.

Rovinj: Künstlerparadies mit venezianischem Flair

Kein Geheimtipp mehr ist mittlerweile die Hafenstadt Rovinj. An der Westküste der Halbinsel Istrien gelegen, bietet sie sich für diejenigen als Abstecher an, die Pula ansteuern. Einst auf einer Insel angelegt und mittlerweile mit dem Festland verbunden, bietet Rovinj eine malerische Altstadt mit Kopfsteinpflastergassen, gepflegten Grünanlagen und venezianischem Flair. Vervollständigt wird das Angebot durch ein Archipel badefreundlicher Inseln und einer lebhaften Kunstszene.

Dubrovnik: Perfekte Kulisse für Urlaub und Epos

Auf der Liste der bedeutendsten Reiseziele Kroatiens darf Dubrovnik nicht fehlen. Weltweite Berühmtheit erlangte die malerische Hafenstadt im Süden des Landes durch die Serie "Game of Thrones", der sie als epische Kulisse diente. Die "Perle an der Adria" verfügt neben Kirchen, Museen, Palästen und Klöstern in der landestypischen Architektur auch über eine Vielzahl an badetauglichen Sandstränden. Mit der Seilbahn geht es zudem bequem in die Hügel über Dubrovnik und bieten ein Panorama über die Adria und die romantische Altstadt. Das mediterrane Klima lädt zudem nicht nur in der Hauptsaison im Sommer zum Besuch ein.

